Habría pico y placa los sábados en Bogotá, dice Galán en Mañanas Blu: “Reducirlo ahora no es viable"

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, durante una entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, dijo que su administración estudia la posibilidad de implementar el pico y placa durante los sábados.

Galán explicó que, dada la cantidad de kilómetros actualmente bajo obras y los que se prevén en los próximos meses, reducir el horario de pico y placa entre semana no es una opción viable.

“Yo pedí un estudio que me entregaron hace una semana, como lo había pedido a finales de marzo, precisamente para evaluar qué modificaciones podíamos hacer. Bogotá tiene más kilómetros intervenidos en obra en este momento que hace seis meses y va a tener más kilómetros intervenidos en los próximos seis meses. Entonces, en este momento, reducir el horario del pico y placa no es viable. No es viable porque tenemos menos vías con una demanda similar o inclusive mayor”, dijo el alcalde Galán

El alcalde dijo que la situación se complica aún más con el inicio de la intervención de la Caracas para la construcción del metro, lo que implicará el cierre gradual de estaciones con alta demanda en el sistema Transmilenio.

Publicidad

Propuesta de pico y placa para los sábados

El alcalde reveló en Mañanas Blu que solicitó un estudio adicional para evaluar la posibilidad de implementar pico y placa los sábados, pero con un enfoque diferente: un horario escalonado que permitiría a los vehículos circular en distintos momentos del día, buscando optimizar la movilidad general de la ciudad durante el fin de semana.

La propuesta, según explicó, contempla segmentar el día en franjas horarias específicas para diferentes grupos de placas, permitiendo así una distribución más equitativa del tráfico.

Publicidad

“Hemos visto que el pico y placa regional ha tenido un buen impacto y ha funcionado relativamente bien. Es decir, yo sé que hay ha habido problemas, pero, infortunadamente, los problemas muchas veces no dependen de Bogotá, sino que hay zonas que tienen embotellamientos por cuenta de embudos o por peajes. Diferentes razones entonces, pero en la entrada a Bogotá eso ha funcionado bien", dijo.