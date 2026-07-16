Hallan documentos de extranjeros en apartamentos usados como "clínicas de garaje" en Bogotá

Colombia es reconocida a nivel internacional como uno de los principales destinos para la realización de procedimientos médicos y estéticos, incluso en época de mundial vale la pena recordar que Diego Armando Maradona fue atendido y operado en la Clínica Medihelp de Cartagena, Colombia, en marzo de 2005.

El astro argentino se sometió exitosamente a un bypass gástrico para tratar su severa obesidad, logrando perder cerca de 40 kilos tras la intervención dirigida por el cirujano Carlos Felipe Chaux.

Lamentablemente, el estalido de centros ilegales de cirugias estéticas pone ahora al país en el deshonroso mapa de destinos de "clínicas de garaje", donde lo barato sale caro y cuesta la vida.

Así quedo demostrado en el más reciente operativo de la Superintendencia Delegada para Prestadores de Servicios de Salud, la Fiscalía General de la Nación, la Secretaría Distrital de Salud de Bogotá y el Invima, donde fueron encontrados pasaportes, cédulas y otros documentos de pacientes extranjeros.



Cirugía estética. Foto: Freepik

Según la Superintendencia de Salud, el hallazgo en clínicas y apartamentos de Bogotá donde se practicaban procedimientos estéticos confirmó que en estos lugares se atendía tanto a pacientes colombianos como extranjeros.

La entidad ya había recibido denuncias de pacientes provenientes de países como México y Costa Rica, quienes aseguran haber sido captados a través de redes sociales para someterse a procedimientos estéticos en estos establecimientos.

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Según esas quejas, las presuntas irregularidades en la atención derivaron en complicaciones de salud, secuelas que afectaron su calidad de vida y, en algunos casos, la necesidad de nuevos tratamientos, pese a las altas inversiones económicas ya realizadas.

De acuerdo con la información suministrada al la Superintendencia y a la Fiscalía, varios de los procedimientos ofrecidos a los pacientes como tratamientos con células madre corresponderían, en realidad, a la aplicación de biopolímeros, una sustancia cuyo uso con fines estéticos está prohibido en Colombia desde la Ley 2316 de 2023.

"La decisión de practicarse una cirugía no puede basarse únicamente en el precio, una recomendación o una oferta publicada en redes sociales. Lo primero es confirmar que la clínica esté habilitada, que el procedimiento sea realizado por un profesional con la formación requerida y que la institución tenga la capacidad de responder ante cualquier complicación", señaló la Dirección de Inspección y Vigilancia de la Delegatura para Prestadores de Servicios de Salud.

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La Superintendencia recordó, además, que una cirugía estética, aunque sea considerada electiva, implica riesgos que pueden aumentar cuando el procedimiento se realiza en establecimientos que no cumplen con las condiciones de habilitación, o cuando es practicado por personal sin la formación adecuada.

La Superintendencia Nacional de Salud recomienda a pacientes colombianos y extranjeros verificar que las clínicas estén habilitadas y que los procedimientos sean realizados por especialistas antes de someterse a una cirugía.

La operación de "clínicas de garaje" en Colombia no es nueva, practicamente al año muere una persona en este tipo de procedimientos no calificados que volvieron a ponerse en la lupa de las autoridades luego de la muerte de Yulixa Toloza, una estilista de 52 años, que falleció el pasado 13 de mayo de 2026 tras someterse a una lipólisis láser en un local en el barrio Venecia, en el sur de Bogotá.

Su cuerpo fue hallado sin vida seis días después, el 19 de mayo, en una zona boscosa entre los municipios de Apulo y Anapoima, en Cundinamarca.

Pese a la atención mediatica del caso y anuncios de nuevos controles, estos centros médicos de la muerte siguen operando, y quienes entra alí no vuelven a salir. Adriana Manotas Rodríguez , de 52 años, murió el pasado viernes luego de someterse a un procedimiento estético en la localidad de Puente Aranda, también en Bogotá.

La investigación preliminar señala que el establecimiento involucrado estaba registrado como una peluquería y no contaba con la autorización para llevar a cabo procedimientos quirúrgicos.