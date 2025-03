Hombre en Bogotá fue condenado por delito que nunca cometió: usaron su cédula en proceso penal

El pasado 25 de marzo de 2025 Carlos Estiben Morales Vargas fue liberado de una cárcel en Acacias, Meta. Su historia va más allá de un relato de superación personal o de una crónica sobre su línea de vida; su historia pasa por un falso positivo de la justicia colombiana tras un crimen que nunca cometió.

En diálogo con Blu Radio, el joven narró los momentos que vivió tras aquel fatídico 27 de diciembre de 2024. Como todos los días, Carlos Estiben se encontraba en medio de su jornada laboral, pues es liniero de telecomunicaciones, en cercanías de un centro comercial de la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá. Su sorpresa llegó tras un control rutinario de la Policía Nacional, en donde se solicita el documento a los ciudadanos para verificar posibles antecedentes.

“Ellos me piden la cédula y resulta que aparecía con orden de captura. Me dicen que los acompañe al CAI de Aures y de ahí me llevan para la URI de Paloquemao. Me hacen pasarles la cédula y me hacen esperar en la parte de afuera. Luego salen con unos papeles que dicen que tenía orden de captura a una condena de ocho años, 96 meses de prisión”, dice Carlos Estiben.

Dentro del asombro y la confusión, el joven no encuentra las explicaciones a dicho enredo judicial. Sus antecedentes contaban con un reporte por hurto calificado contra una fiscal, en un caso que habría ocurrido el 1 de febrero del 2023 y que estaría relacionado con unas candongas de oro valuadas en 5 millones de pesos.

Publicidad

Sin verificar como corresponde, Carlos Estiben es trasladado el mismo 27 de diciembre a la Estación de Policía de Suba, donde permanece recluido cerca de dos meses; después de eso, el joven de 27 años es llevado a la Cárcel La Picota de Bogotá, donde está entre 4 y 5 días; y, por último, es cambiado a la Colonia Agrícola de Acacías, Meta, donde los presos pueden trabajar al aire libre y en donde estuvo durante todo el mes de marzo.

“Yo vivía asustado, vivía con miedo. Para nadie es un secreto que el ambiente en la cárcel es siempre tenso. Uno, la verdad, convive con personas de diferentes delitos y, pues, vivía angustiado, triste, pensativo, pero con la esperanza puesta de que algún día se pudiera solucionar. Tuve un desgaste físico y mental, fue muy triste”, dijo Carlos Estiben a Blu Radio.

Su proceso fue atendido tras la gestión de su hermano mayor, quien acudió al Proyecto Inocencia de la Universidad Manuela Beltrán, con la que se pretende liberar a condenados injustamente. Con un equipo conformado por estudiantes y docentes de derecho, psicología e investigación criminal, se determinó que había inconsistencias en el aspecto físico del reporte de la Fiscalía y en el cotejo de las huellas dactilares. Según concluyeron desde la institución, el que sí era delincuente usó la identidad de Carlos Estiben cuando fue capturado en flagrancia por el delito correspondiente.

“El verdadero criminal quedó en libertad tras declararse inocente y, posteriormente, fue juzgado en ausencia bajo el nombre de Carlos Estiben Morales Vargas. Al no asistir a las audiencias, la justicia lo condenó sin darse cuenta de que estaba procesando a la persona equivocada (...). Aunque la Fiscalía General de la Nación realizó un peritaje dactilar del detenido en flagrancia, este no fue cotejado correctamente con la tarjeta decadactilar de la Registraduría Nacional del Estado Civil, donde se encuentran los registros biométricos oficiales de Carlos Estiben. Este descuido permitió que el delincuente usara su identidad sin ser detectado”, afirma el reporte de la Universidad Manuela Beltrán.

Publicidad

Con todas las pruebas recién mencionadas, el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad falló a favor de Carlos Estiben, por lo que ordenó que fuera puesto en libertad inmediata. Tras meses de incertidumbre, el joven de 27 años camina nuevamente por las calles de Bogotá, pero, dentro de sus pensamientos, Carlos Estiben aún no encuentra respuesta a cómo lo pudieron suplantar, pues manifiesta que nunca le han robado sus documentos.

“Desde que la saqué, yo nunca he dejado perder la cédula. No sé cómo llegaron a tener mis datos, no sé si fue una copia de la cédula. Creo que de pronto fue en alguna fotocopia que se me haya perdido. Es lo único que se me viene a la cabeza”, afirma.

Pese a ser declarado como inocente, el joven manifiesta que su proceso no ha terminado. Ahora, dentro del desconocimiento y la inexperiencia, la víctima asegura que demandará al Estado por los daños y perjuicios que sufrió durante estos tres meses, pues fue condenado y obligado a estar en una cárcel por un delito que nunca cometió.

A eso se suma que perdió su trabajo, su buen nombre y tiempo valioso que pudo haber compartido con su familia. A la fecha de publicación de esta noticia, Carlos Estiben se está asesorando para llevar a cabo esa petición, mientras que disfruta de la compañía de sus padres, de su hermano y de sentirse nuevamente en libertad.