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Incendio en bodega en el sur de Bogotá obligó a desplegar más de 30 bomberos en la madrugada

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio.

Incendio en el sur de Bogotá
Incendio en el sur de Bogotá
Foto: captura de video NC
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 5 de may, 2026

Un incendio de grandes proporciones se registró desde la noche del lunes hasta la madrugada del martes en el barrio Isla del Sol, en la localidad de Tunjuelito, sur de Bogotá, lo que generó una amplia movilización de organismos de emergencia y dejó pérdidas materiales significativas.

De acuerdo con la información recogida por el Ojo de la noche para Mañanas Blu, la emergencia comenzó hacia las 10:05 p.m., cuando residentes del sector, cercano a La Sevillana sobre la autopista Sur, observaron llamas que se elevaban desde una bodega. La situación alertó a la comunidad, que dio aviso inmediato a las autoridades.

Las primeras hipótesis apuntan a un posible cortocircuito como causa del incendio, aunque este aspecto sigue siendo materia de investigación por parte de las autoridades competentes.

Despliegue masivo de bomberos y equipos especializados

La magnitud del incendio obligó a una respuesta robusta del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá. En total, más de 40 unidades y al menos 6 máquinas fueron enviadas al lugar para contener las llamas.

El capitán Panqueva, comandante encargado de la atención de la emergencia, explicó que:

“En este momento estamos atendiendo un incendio en una chatarrería. Generalmente lo que se está quemando es material (…) Estamos 40 unidades de bomberos y tenemos 10 máquinas, 6 equipos especializados haciendo la atención. Entre esto, naves no tripuladas, tenemos materiales peligrosos y tenemos la atención de las diferentes máquinas, 3 estaciones de bomberos haciendo la atención de este incendio”.

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Además del personal en tierra, se emplearon equipos especializados, incluyendo drones (naves no tripuladas) y unidades para el manejo de materiales peligrosos, con el fin de evaluar la situación y evitar riesgos adicionales.

Uno de los factores que dificultó el control del incendio fue el tipo de material almacenado en la bodega. Según las autoridades, se trataba de elementos reciclables, principalmente láminas y chatarra, lo que favoreció la propagación del fuego.

La prioridad de los bomberos fue evitar que las llamas se extendieran a otras áreas del lugar, donde había más material acumulado, lo que habría agravado la emergencia.

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Pese a la magnitud del incendio, no se reportaron personas lesionadas, lo que fue destacado por los organismos de socorro. Sin embargo, los daños materiales fueron considerables para los propietarios del establecimiento.

Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del incendio.

Escuche el informe completo en el audio adjunto:

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