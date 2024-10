Joven que trabaja en TransMilenio compró un iPhone en semana y media; historia es viral

Entre los usuarios y vendedores que suben a los de TransMilenio , hay un joven cantante que ha capturado la atención de miles de personas en las redes sociales. Se trata de Georgito, un intérprete de guitarra que, con su música, ha logrado no solo emocionar a los pasajeros, sino también reunir el sustento necesario para su familia.

A través de su cuenta de TikTok, @georgito_0, el joven ha encontrado una plataforma para compartir detalles de su vida y de su lucha diaria. "Muchos pueden decir que yo soy vicioso, estoy tratando de cambiar mi vida para bien", confiesa en uno de sus videos, dejando en claro que su objetivo es mejorar y salir adelante a través de su trabajo honesto en TransMilenio.

Todos los días, Georgito sube a los buses de TransMilenio con su guitarra al hombro, dispuesto a alegrar el trayecto de los pasajeros con su voz. A través de su cuenta en TikTok, ha compartido varios momentos de su jornada, desde sus presentaciones en los buses hasta reflexiones sobre la vida.

En uno de sus videos, revela con orgullo cómo su música le ha permitido ayudar a su familia, mencionando que en algunos días ha logrado reunir cerca de 400.000 pesos, dinero que utiliza para cubrir necesidades básicas en su hogar.

“Muchos no me creen, pero esto es lo que yo hago para sacar adelante a mi familia”, expresó Georgito en uno de sus videos. Sin embargo, su historia no solo se limita a cantar y ganar algo de dinero; el joven ha compartido también un logro personal que ha sorprendido a muchos: recientemente, y gracias a su trabajo constante, logró comprarse un iPhone.

@georgito_0 Esto es gracias a Ustedes 🙏😌 y ah Dios primeramente, vamos que vamos 👌🎶❤️ ♬ sonido original - Ell Jorge 🧿

El joven compartió con gran alegría la noticia de que, después de una semana y media de ahorrar lo que ganaba en TransMilenio, pudo comprarse un iPhone, un dispositivo que para muchos es un símbolo de éxito y aspiración. “Muchachos, Dios me los bendiga. Estoy feliz porque me pude comprar el celular. Esto me lo compré con el esfuerzo gracias al TransMilenio y a la gente”, expresó.

El video rápidamente se volvió viral, acumulando más de 400.000 reproducciones y cerca de 17.000 ‘me gusta’. Los comentarios de los usuarios fueron diversos: mientras algunos lo felicitaban por su perseverancia y lo animaban a seguir adelante, otros criticaban su decisión de gastar el dinero en un teléfono costoso en lugar de invertir en otras necesidades.