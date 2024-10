Joven influencer grabó su propia muerte en un video para redes: así ocurrió la tragedia

Arina Glazunova, una joven influencer rusa de 27 años, perdió la vida de manera trágica al caer por las escaleras de una estación de metro en Tiflis, Georgia, mientras grababa un video para sus seguidores. Este fatal accidente ocurrió mientras la joven, acompañada por una amiga, bailaba y cantaba una canción popular rusa, "For The Last Time", del grupo Hunger Boys.

La joven, originaria de Moscú, había viajado a Georgia de visita. Era conocida por compartir su día a día en las redes sociales , donde tenía una presencia activa y conectaba con sus seguidores a través de videos y publicaciones. En este caso, ella y su amiga decidieron grabar un video en la vía pública, aparentemente sin darse cuenta del peligro que había más adelante.

En el video, que rápidamente se viralizó, se puede ver a Arina caminando por la acera, despreocupada, mientras canta la famosa melodía "For The Last Time", una canción que habla sobre el adiós y el final de un amor.

Durante el video, la joven cantaba: "No, no te estoy esperando, pero debes saber que te amé por última vez, por última vez". Además, estaba mirando hacia la cámara del teléfono de su amiga, quien la grababa, pero desafortunadamente no notó que se aproximaba al borde de una estación subterránea del metro.

El video capta el dramático momento en que la amiga de Arina, también grabando su propia reacción, se horroriza al ver cómo la joven cae de cabeza por las escaleras del metro.

Los gritos de Arina se escuchan en la grabación, justo antes de que la pantalla se vuelva negra. La grabación finaliza con los desesperados gritos de la amiga, visiblemente angustiada, mientras trata de procesar lo que acababa de suceder.

Así fue la tragedia:

💔🙏 V Tbilisi zemřela 27letá Ruska Arina Glazunova po pádu do podzemní chodby, které si nevšimla. Dívka utrpěla zlomeninu spodiny lebeční.



Před pádem natáčela s kamarádkou video a zpívala píseň „Naposled“



Proč tam nejsou žádné bezpečnostní ploty? Je pro ně normální chodit… pic.twitter.com/flplraizqd — bety kovac (@betyna71) September 29, 2024

Tras la caída, Arina fue trasladada de inmediato al hospital, pero las lesiones resultaron ser demasiado graves. Según los medios locales, la joven sufrió un traumatismo craneoencefálico severo y una fractura de cuello, heridas que no pudieron ser tratadas a tiempo para salvar su vida.

Su muerte ha causado una gran tristeza entre sus seguidores y en la comunidad de influencers de Rusia y otros países.