Joven salió de fiesta y murió tras violenta riña; presuntos agresores quedaron libres

Una celebración terminó con el fallecimiento de Jaffeth Asís, de 24 años, un joven que resultó herido tras una riña ocurrida en la localidad de Suba, en Bogotá. Asís era oriundo de Maicao, La Guajira, y había llegado a la capital con la intención de buscar oportunidades laborales.

De acuerdo con la información entregada por sus familiares, Jaffeth se encontraba en una fiesta cuando inició una pelea. En medio de la disputa, fue atacado con un arma blanca. Otra persona intentó auxiliarlo; sin embargo, también resultó herida.

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El hecho habría ocurrido en el barrio Santa Rita y, según los allegados, tuvo lugar el 7 de septiembre. No obstante, reportes posteriores de medios de La Guajira sitúan la riña en el sector de Bilbao.

¿Qué se sabe de la muerte del joven en Suba?

Tras resultar herido, Jaffeth fue auxiliado y trasladado a un centro asistencial. Pese a recibir atención médica, falleció debido a la gravedad de sus lesiones. Posteriormente, su cuerpo fue llevado a Medicina Legal para realizar los procedimientos correspondientes.

Sus familiares lo recuerdan como un joven trabajador que se dedicaba a labores de construcción. Había dejado Maicao para establecerse en Bogotá y buscar nuevas oportunidades.

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El caso permanece bajo investigación mientras se busca establecer qué ocurrió durante la riña, quiénes participaron en la agresión y cuáles fueron las circunstancias que llevaron a la muerte del joven.

¿Qué pasó con los presuntos responsables de la agresión?

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Según la denuncia de los allegados, después de la agresión la Policía capturó a dos hombres, de 25 y 27 años, quienes serían los principales señalados de estar involucrados en el ataque.

Sin embargo, la familia de Jaffeth afirma que ambos recuperaron la libertad horas más tarde. Esta versión todavía no ha sido confirmada públicamente en los reportes oficiales.

Por ahora, tampoco se conocen detalles oficiales sobre las decisiones adoptadas después de las capturas. Por ello, será la investigación de las autoridades la que determine qué procedimiento se siguió y cuál es la situación jurídica de las personas señaladas.

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Los primeros informes tampoco habían establecido públicamente todos los detalles de la pelea ni las circunstancias exactas en las que se produjo la agresión.

¿Qué pide la familia de Jaffeth Asís?

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Los allegados solicitan que se avance en el esclarecimiento del caso y que se determine la responsabilidad de cada una de las personas que participaron en los hechos.

La familia también asegura haber recibido amenazas después de la muerte del joven, situación que aumentó su preocupación y motivó su llamado a las autoridades.

Sus familiares esperan que la investigación permita establecer qué ocurrió durante la celebración, identificar a los responsables de la agresión y esclarecer las circunstancias que terminaron con la vida de Jaffeth, quien había llegado desde La Guajira a Bogotá con la intención de construir un nuevo proyecto de vida.