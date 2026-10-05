La voz de la mazamorra en Bogotá hizo prueba para el metro: así suena

La Empresa Metro de Bogotá y la Alcaldía hicieron una convocatoria para que los ciudadanos eligieron la voz oficial que tendrá el nuevo medio de transporte en la ciudad cuando se inaugure y, ante la inconformidad de las elegidas, muchas personas han hecho su propio 'casting' en redes sociales de cómo debería en realidad sonar.

Ahora, el turno fue para el famoso Miguel Rincón, uno de los referentes del perifoneo en Colombia y con un recorrido de cinco décadas grabando voces, pero muchas para vendedores ambulantes las cuales se han convertido en caso en un "patrimonio" de la capital, en especial para los que cada fin de semana lo escuchan en los barrios ofreciendo aguacates, mazamorra, frutas, verduras, tamales y todo tipo de productos.

Metro de Bogotá. Foto: Alcaldía Mayor de Bogotá.

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“Atentos, amigos pasajeros, estamos entrando a la estación Santa Isabel. Si no es su estación, apártese de las puertas, por favor, permita la salida rápida”, fue la prueba que subió en TikTok, la cual rápidamente fue apoyada por miles de ciudadanos, que consideran que su voz "representa a la perfección la capital".

La presentación mostró otros mensajes, que, según él, serían claves en el servicio de transporte debido a que suelen ser los más recurrentes cada vez que alguien se sube, por ejemplo: tema de colados, pagos, estaciones, entre otros.



“Amigas y amigos usuarios del metro, el pago del pasaje es simple cultura ciudadana. No trate de evitarlo, por favor. No se pase de vivo. El metro funciona con el pago de sus pasajes (...) Amigos habitantes y visitantes de la ciudad de Bogotá, yo soy Miguel Rincón. Me proponen que sea la voz del metro. Qué honor tan grande, qué responsabilidad también. Soy bogotano y estoy dispuesto a servir a mi ciudad. Saludos, saludos. Los quiero mucho”, fue parte del mensaje de Miguel, esperando que lo tengan en cuenta para darle voz al metro de Bogotá.