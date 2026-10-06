Lluvias inundaron urgencias y UCI del Hospital La Samaritana en Bogotá: situación fue controlada

Las fuertes lluvias que se registraron este martes, 6 de octubre, en Bogotá también generaron afectaciones en el Hospital Universitario La Samaritana, ubicado en el centro de la ciudad.

De acuerdo con información entregada por el centro asistencial, las fuertes lluvias ocasionaron inundaciones en algunas áreas de sus instalaciones. Videos que circularon durante la emergencia evidenciaron la entrada de agua en diferentes espacios del hospital, entre ellos zonas de urgencias y una UCI ubicada en el quinto piso.

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La emergencia también dejó afectaciones en uno de los ascensores, que quedó inundado y presentó inconvenientes en su funcionamiento. Además, se reportó la caída de parte del techo del auditorio y afectaciones en el área de intermedios.

Ante la situación, los equipos del Hospital Universitario La Samaritana adelantaron labores para controlar la emergencia y atender las áreas afectadas.



A través de un comunicado, el centro médico confirmó que las inundaciones se presentaron como consecuencia de las intensas lluvias, pero aseguró que la situación ya fue completamente solucionada.

“Gracias a la rápida respuesta de nuestro equipo, la situación se encuentra completamente solucionada”, señaló la institución.

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La Samaritana agregó que, una vez controlada la emergencia, todos sus servicios se están prestando “con total normalidad y seguridad”.