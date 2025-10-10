Manifestaciones hoy en Bogotá generan caos en la movilidad: estos son los puntos

Este viernes 10 de octubre ha estado marcado por fuertes afectaciones en la movilidad de Bogotá debido a tres manifestaciones estudiantiles que se desarrollan de manera simultánea en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con reportes de las autoridades y del sistema de transporte masivo TransMilenio, las concentraciones se presentan en la calle 72 con carrera 7, la avenida Villavicencio con carrera 51 y la avenida Caracas con calle 45A.

La situación ha obligado al cierre temporal de varias estaciones y a desvíos en las rutas troncales y alimentadoras, lo que ha afectado a más de 90.000 usuarios del sistema. TransMilenio informó que las intermitencias en el servicio se deben a bloqueos parciales y desplazamientos de los manifestantes sobre la vía.

"La flota activa desvíos por la avenida NQS, en ambos sentidos, desde las estaciones Héroes y Calle 262", informó TransMilenio sobre las 3:18 de la tarde.