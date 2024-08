Micronegocios en Bogotá siguen acudiendo al gota a gota para financiarse: Distrito alerta

La Alcaldía de Bogotá alertó la preocupante cifra que involucra los micronegocios en la capital. Según el último reporte del Observatorio de Desarrollo Económico, el 20,5 % de los emprendimientos que apenas están comenzando se financia a través de prestamistas, gota a gota o créditos familiares.

A lo anterior, se suma que el 84,8 % de los micronegocios que ya están establecidos no acude al sistema financiero. De estos, el 45 % manifestó que no les gusta endeudarse, un 14,2 % no cumplen con los requisitos y un 8,6 % cuenta con reportes negativos o aseguran que hay altos intereses.

“El análisis, que se basó en la actual Encuesta de Micronegocios (Emicron) del Dane, también evidencia que, el año pasado, tan solo 11,6 % de los micronegocios se crearon mediante un crédito en el sistema financiero, lo cual revela un distanciamiento entre este y la actividad económica de la ciudad”, asegura el documento.

Entre tanto, el director del Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, Gabriel Angarita, aseguró que “gran parte de los empresarios que gestionaron créditos mediante prestamistas gota a gota no lo reconocen porque les resulta incómodo admitirlo”.

Con este panorama, desde el Distrito reiteraron la nueva estrategia con la que se pretende combatir dicha práctica: Ciérrale la llave al gota a gota. La medida daría créditos rápidos a emprendedores y microempresarios del sector formal e informal, con montos entre $50.000 y $500.000 sin intereses.

“Estos préstamos, dirigidos a personas mayores de edad con ingresos mínimos de $1.044.000 y que tengan cuenta bancaria o de Nequi, pueden ser destinados a cubrir otras deudas, pagar servicios públicos o adquirir insumos para sus negocios”, afirmó la Secretaría de Integración Social.

Para quienes quieran acceder a dicho beneficio deberán ingresar a la siguiente página https://desarrolloeconomico.gov.co/gota-a-gota/ y allí encontrarán la opción de solicitar crédito. Tras lo anterior, y luego de haber llenado la información correspondiente, solo hace falta esperar un máximo de 30 días para obtener el préstamo del Distrito. De acuerdo con la alcaldía, si las personas cuentan con un buen comportamiento de pago, la iniciativa podrá ayudar en el historial crediticio.