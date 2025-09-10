MinTrabajo ordena paralizar actividades en la cocina del restaurante Andrés D.C. en Bogotá

El Ministerio del Trabajo, en cabeza de Antonio Sanguino, ordenó la paralización parcial de actividades en la zona de preparación de alimentos del reconocido restaurante Andrés D.C. en Bogotá.

Esta decisión, que implica el cese de operaciones en su cocina por un período mínimo de una semana, surge como resultado de una inspección que reveló serias deficiencias en las condiciones de seguridad y salud ocupacional para sus trabajadores, según reveló el ministro a través de un video publicado en X.

La acción ministerial, llevada a cabo el pasado 9 de septiembre, se desencadenó tras un incidente ocurrido el fin de semana anterior, donde varias personas resultaron heridas, y luego de recibir más de 26 denuncias a nivel nacional contra la cadena de restaurantes.

"Con la vida y la seguridad no se juega. Como Ministerio del Trabajo nos corresponde proteger a trabajadores y ciudadanos", aseguró el ministro. La inspección no solo se centró en el incidente reciente, sino que abarcó una revisión integral de las condiciones laborales y de seguridad en el local.

Hallazgos

Durante las ocho horas que duró la inspección laboral, funcionarios del Ministerio del Trabajo identificaron diversas anomalías que comprometían directamente la integridad física de quienes desempeñan sus labores en el área de cocina.

Específicamente, se verificaron riesgos eléctricos y riesgos térmicos, condiciones potencialmente peligrosas en un entorno como la preparación de alimentos. Estos hallazgos llevaron a la inmediata imposición de un sello de paralización.

"Acabamos de poner un sello por paralización parcial de actividades y tareas en la zona de preparación de alimentos", se confirmó desde el Ministerio, a través de un video en el que se ve cómo adelantan la inspección.

La dignidad laboral y la vida de los ciudadanos están por encima de cualquier consideración.



Tras más de 7 horas de inspección, ordenamos la paralización inmediata de actividades y en la cocina de Andrés D.C. en Bogotá.



Seguiremos atendiendo las denuncias de los trabajadores y… pic.twitter.com/4MEckMqpIt — Antonio Sanguino (@AntonioSanguino) September 10, 2025

Nueve personas resultaron quemadas por falla en máquina de humo en Andrés DC

En la noche del pasado viernes 5 de septiembre, ocurrió un incidente en el quinto piso de Andrés DC de la calle 82 que dejó a nueve personas con quemaduras de primer y segundo grado en varias partes del cuerpo, problemas en los ojos como conjuntivitis y la ropa quemada.

El hecho se presentó porque una de las máquinas de humo que se utiliza para ambientar el lugar, presentó una falla técnica ocasionando una ráfaga de chispas, que llegó a las personas que estaban en las mesas cercanas, dejándoles heridas en primer y segundo grado.