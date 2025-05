Motociclista de app vivió impactante experiencia en Bogotá al recoger a joven clienta

Un motociclista de una plataforma de transporte en Bogotá compartió una situación intensa que vivió al recoger a una joven clienta. El video fue publicado en Instagram por el usuario @el_alex, quien relató los hechos con asombro y preocupación: “Llegué a recoger a la clienta y vean lo que pasó”.

Según lo registrado en el video, el motociclista llegó al punto de encuentro, pero lo que parecía ser un servicio más terminó convirtiéndose en una escena impactante. La joven, identificada como Natalia, discutía con sus padres, quienes intentaban evitar que ella se dirigiera a un lugar para el cual, según ellos, no tenía permiso. La preocupación de los adultos era evidente, y el conductor se vio involucrado en medio de la conversación, presenciando y escuchando la difícil situación que enfrentaba la familia.

En la grabación se escucha a los padres dirigirse a su hija con angustia: “¿Tengo 19 años? ¿Legalmente soy legal? No, no, ¿qué hago?”, dice la joven en medio de la discusión. “Va para un sitio donde ella no tiene permiso de ir. Ella es dependiente todavía de nosotros. No vas allá. Me vas a poner este problema, en serio”, respondió la madre.

“Tu papá te ofreció que te acompañaba y no quisiste. Te dijo ‘tenemos el carro para ir contigo’, y no quieres. Tú quieres ir sola. Entonces, no Natalia, no. Ya tú sabes por qué no te dejamos eso”, añadió.

A medida que el motociclista intenta mediar y entender la situación, la madre le dijo: “Está en el mundo de las drogas y no quiere aceptarlo y se quiere ir por allá a las buenas y a las malas. Grosera y todo eso”, dijo.

El video, aunque no muestra imágenes claras de los protagonistas, deja en evidencia el alto nivel de conflicto emocional entre la joven y sus padres. La escena se desarrolla con el motociclista tratando de mantener la calma, ofreciendo incluso que la cancelación del servicio sea una opción: “No, no, pues si quiere cancela. Si pues te vas con tus papás, no sé. Es amor, te lo juro, es amor”, le dice a la joven.

Finalmente, la madre le dio una reflexión al motociclista: “Vamos y te enterramos nosotros, mi amor. Si es por eso, nosotros vamos. Si quieres vamos, y quiero allá. Me vale con plata, me vale con gente. ¿Oíste? Tranquila. Vamos, vamos para la casa”.