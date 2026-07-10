Mujer murió tras liposucción en Bogotá: clínica clandestina operaba bajo fachada de peluquería

Adriana Manotas, una mujer de 52 años, falleció tras someterse a una cirugía de liposucción en un establecimiento de la localidad de Puente Aranda, en Bogotá. La víctima ingresó al lugar a las 6:00 de la mañana y fue retirada por su pareja horas después debido a graves complicaciones.

La paciente fue trasladada de urgencia a un centro asistencial cercano, donde lamentablemente murió a causa de un paro cardiorrespiratorio fulminante.

Testigos en la zona informaron haber visto ambulancias y aseguraron que la mujer presentaba un estado crítico al salir del lugar.

La Secretaría de Salud de Bogotá confirmó que el establecimiento operaba de forma clandestina bajo el registro comercial de una peluquería.



El sitio no contaba con avisos exteriores, identificación visible ni permisos legales para prestar servicios de salud o procedimientos estéticos.

Investigaciones adicionales revelaron que la representante legal del centro no está habilitada como talento humano en salud para realizar estas cirugías.

Vecinos del sector denunciaron que en el sitio se retiraban residuos orgánicos de manera irregular en contenedores hacia vehículos especiales.