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No aceptó cargos, pero fue enviado a prisión capturado por muerte del estudiante de Minuto de Dios

Un mes después de la muerte del joven de 19 años en la estación de TransMilenio Minuto de Dios, en Bogotá, el capturado fue acusado por homicidio agravado y tentativa de hurto agravada.

capturado por muerte del estudiante de Minuto de Dios.jpg
Por: Laura Alejandra Moreno
|
Actualizado: 16 de may, 2026

Un juez penal de control de garantías envió a prisión a un hombre señalado de asesinar al estudiante universitario Fredy Santiago Guzmán, de 19 años, durante un intento de robo ocurrido en la estación Minuto de Dios de TransMilenio, sobre la Calle 80, en el occidente de Bogotá.

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CTI capturó al hombre señalado de matar a estudiante de la UniMinuto por robarle el celular

Se trata de Harold Figueroa Ballén, de 22 años, quien fue judicializado por la Fiscalía como presunto responsable de los delitos de homicidio agravado y hurto calificado en grado de tentativa, también agravado. Aunque la Fiscalía presentó los cargos ante un juez, el hombre no los aceptó.

El crimen ocurrió el pasado 15 de abril, cuando el joven, estudiante de primer semestre de Ingeniería de Sistemas, esperaba un Transmilenio luego de terminar su jornada académica. Según la investigación, varios hombres ingresaron de manera irregular a la estación con la intención de cometer un hurto.

De acuerdo con los elementos recopilados por la Fiscalía, tres personas habrían interceptado a Fredy Santiago Guzmán para obligarlo a entregar su teléfono celular. Sin embargo, ante la resistencia del joven, Figueroa Ballén presuntamente lo atacó con un arma cortopunzante, ocasionándole una herida mortal en el pecho.

Aunque personal del sistema de transporte y organismos de emergencia auxiliaron al estudiante y lo trasladaron al Hospital de Engativá, el joven falleció horas después debido a la gravedad de las lesiones.

capturado por muerte del estudiante de Minuto de Dios.

La captura del presunto responsable se produjo el 15 de mayo en vía pública del barrio Garcés Navas, en la localidad de Engativá, tras un operativo adelantado por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía, en articulación con unidades de policía judicial de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Según la Fiscalía, registros de cámaras de seguridad y otras evidencias fueron clave para identificar al presunto agresor y reconstruir la secuencia de los hechos ocurridos dentro de la estación de TransMilenio.

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Tras conocerse la captura, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, aseguró que el caso representa un avance en la lucha contra la impunidad. “Hoy, después de un trabajo articulado de la Policía con la Fiscalía y el apoyo de la Secretaría de Seguridad, fue capturado quien sería el responsable de este vil asesinato”, señaló el alcalde, quien además pidió garantías para que el señalado responsable permanezca privado de la libertad y responda ante la justicia.

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