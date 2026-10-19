Nueva estación de TransMilenio entra en funcionamiento; beneficiará a miles de estudiantes

Desde mayo de 2024, la famosa estación de Marly, de TransMilenio, en la localidad de Chapinero, dejó de operar por las obras del metro de Bogotá en este tramo de la ciudad. Sin embargo, luego de dos años de avance de obra, finalmente este punto volverá a ser habilitado en este mes de octubre de 2026.

Así lo hizo saber TransMilenio a través de un comunicado, a partir del 24 de octubre regresa la estación de Marly, no obstante, no llevará ese nombre, sino que, ahora, se llamará estación calle 53- Universidad Manuela Beltrán y contará con 18 rutas para facilitar la movilidad de miles de estudiantes, quienes, día a día, transitan por esta zona para sus universidades.

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"La nueva estación cuenta con una infraestructura moderna y de mayor capacidad, pues ahora tendrá tres vagones conectados mediante dos pasarelas. De esta manera, la nueva estación tendrá una extensión total de 323 metros y un ancho de 8 metros. Sus plataformas, de 8 metros de ancho, están diseñadas para facilitar el ingreso, la salida y la circulación de los usuarios. Además, contará con dos taquillas para la atención al público: una interna, ubicada al norte, y otra externa, ubicada al sur", explicó la empresa.

Nueva estación de Marly // Foto: TransMilenio

Esta nueva estación, que reemplaza de manera definitiva la antigua Marly, hace parte de la construcción del metro de Bogotá y se une como la tercera oficial junto a la calle 26 y calle 72, demostrando el avance que ha tenido la obra para que pueda ser habilitada en 2028, como la hecho saber el alcalde Carlos Fernando Galán.



Asimismo, Hospital, Tercer Milenio, Calle 19, Calle 22, Calle 26, Avenida 39, Calle 45, Marly, Calle 57, Calle 63, Flores, Calle 72, Calle 76 y Av. Jiménez (cierre total solo del ramal Caracas), continúan deshabilitadas y con puntos temporales mientras la obra da paso a nuevas estaciones.

"Los puntos de parada de los buses están equipados con puertas automáticas fabricadas con materiales de alta resistencia y durabilidad. Además, incorporan un sistema de bloqueo que impide su apertura no autorizada, tanto desde el interior como desde el exterior", puntualizaron.