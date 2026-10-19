En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Museo Nacional
San Andrés
Protestas en Francia
Mancuso

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Nueva estación de TransMilenio entra en funcionamiento; beneficiará a miles de estudiantes

Nueva estación de TransMilenio entra en funcionamiento; beneficiará a miles de estudiantes

Miles de estudiantes, que se movilicen por la localidad de Chapinero, se verán beneficiados por la reapetura de esta estación de Transmilenio que fue quitada durante meses por el metro.

Nueva estación de Marly.jpg
Nueva estación de Marly //
Foto: TransMilenio
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 19 de oct, 2026

Desde mayo de 2024, la famosa estación de Marly, de TransMilenio, en la localidad de Chapinero, dejó de operar por las obras del metro de Bogotá en este tramo de la ciudad. Sin embargo, luego de dos años de avance de obra, finalmente este punto volverá a ser habilitado en este mes de octubre de 2026.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

Así lo hizo saber TransMilenio a través de un comunicado, a partir del 24 de octubre regresa la estación de Marly, no obstante, no llevará ese nombre, sino que, ahora, se llamará estación calle 53- Universidad Manuela Beltrán y contará con 18 rutas para facilitar la movilidad de miles de estudiantes, quienes, día a día, transitan por esta zona para sus universidades.

Últimas noticias

personas corriendo atletismo running
Bogotá

Bogotá prepara norma para cambiar rutas de carreras atléticas en Teusaquillo

Los más buscados en Bogotá
Bogotá

Policía de Bogotá captura a 64 personas por homicidio y publica cartel de los más buscados

Publicidad

"La nueva estación cuenta con una infraestructura moderna y de mayor capacidad, pues ahora tendrá tres vagones conectados mediante dos pasarelas. De esta manera, la nueva estación tendrá una extensión total de 323 metros y un ancho de 8 metros. Sus plataformas, de 8 metros de ancho, están diseñadas para facilitar el ingreso, la salida y la circulación de los usuarios. Además, contará con dos taquillas para la atención al público: una interna, ubicada al norte, y otra externa, ubicada al sur", explicó la empresa.

Nueva estación de Marly (1).jpg
Nueva estación de Marly //
Foto: TransMilenio

Esta nueva estación, que reemplaza de manera definitiva la antigua Marly, hace parte de la construcción del metro de Bogotá y se une como la tercera oficial junto a la calle 26 y calle 72, demostrando el avance que ha tenido la obra para que pueda ser habilitada en 2028, como la hecho saber el alcalde Carlos Fernando Galán.

Asimismo, Hospital, Tercer Milenio, Calle 19, Calle 22, Calle 26, Avenida 39, Calle 45, Marly, Calle 57, Calle 63, Flores, Calle 72, Calle 76 y Av. Jiménez (cierre total solo del ramal Caracas), continúan deshabilitadas y con puntos temporales mientras la obra da paso a nuevas estaciones.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

"Los puntos de parada de los buses están equipados con puertas automáticas fabricadas con materiales de alta resistencia y durabilidad. Además, incorporan un sistema de bloqueo que impide su apertura no autorizada, tanto desde el interior como desde el exterior", puntualizaron.

Relacionados

Transmilenio

Clínica Marly

Chapinero

Publicidad

Publicidad

Publicidad