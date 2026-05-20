Nuevo golpe contra los pinchallantas en Bogotá: cerraron este local en Suba

Las autoridades de Bogotá ordenaron el cierre de un montallantas en la localidad de Suba, tras un operativo de inspección motivado por denuncias ciudadanas. La intervención forma parte de la estrategia distrital para combatir las redes criminales dedicadas a pinchar de forma deliberada los neumáticos de vehículos y motocicletas en las principales vías de la capital.

Cierre de montallantas en Suba por actividades sospechosas

El procedimiento, liderado por la Secretaría de Seguridad junto con la Policía Metropolitana de Bogotá, se llevó a cabo en la tarde del pasado martes. El establecimiento intervenido está ubicado en la calle 132 con carrera 99, en el sector de Aures, una zona que registraba múltiples quejas ciudadanas en redes sociales por estar presuntamente vinculada a la práctica ilegal de los ‘pinchallantas’.

Durante el operativo, que se extendió por una hora, los uniformados y funcionarios distritales evidenciaron que el comercio no contaba con la documentación legal requerida por la normatividad vigente para ejercer su actividad económica.



Ante el incumplimiento de los requisitos de ley, la Policía impuso una medida correctiva que ordena la suspensión temporal de la actividad comercial, sellando el local por un término de diez días.

Estrategia contra los pinchallantas en Bogotá

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, enfatizó el compromiso institucional de la administración local para frenar este delito que afecta el patrimonio de los conductores.

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“En Bogotá les estamos cerrando el espacio a quienes pretenden afectar a los ciudadanos mediante prácticas ilegales como los ‘pinchallantas’. Vamos a combatir estas conductas con operativos, controles e intervenciones permanentes para proteger a los conductores y garantizar la seguridad en la ciudad”, aseguró el funcionario.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad ratificó que continuará liderando estas intervenciones articuladas con la fuerza pública en las diferentes localidades de la capital, con el objetivo de prevenir el daño a bienes ajenos y fortalecer la convivencia en las vías.