En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Grafiti Uribe
Yulixa Toloza
Alexander López
Arsenal, campeón

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Nuevo golpe contra los pinchallantas en Bogotá: cerraron este local en Suba

Nuevo golpe contra los pinchallantas en Bogotá: cerraron este local en Suba

Varias denuncias contra un local de Suba llevó al cierre temporal del montallantas.

Nuevo golpe contra los pinchallantas en Bogotá: cerraron este local en Suba
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 20 de may, 2026

Las autoridades de Bogotá ordenaron el cierre de un montallantas en la localidad de Suba, tras un operativo de inspección motivado por denuncias ciudadanas. La intervención forma parte de la estrategia distrital para combatir las redes criminales dedicadas a pinchar de forma deliberada los neumáticos de vehículos y motocicletas en las principales vías de la capital.

Cierre de montallantas en Suba por actividades sospechosas

El procedimiento, liderado por la Secretaría de Seguridad junto con la Policía Metropolitana de Bogotá, se llevó a cabo en la tarde del pasado martes. El establecimiento intervenido está ubicado en la calle 132 con carrera 99, en el sector de Aures, una zona que registraba múltiples quejas ciudadanas en redes sociales por estar presuntamente vinculada a la práctica ilegal de los ‘pinchallantas’.

Durante el operativo, que se extendió por una hora, los uniformados y funcionarios distritales evidenciaron que el comercio no contaba con la documentación legal requerida por la normatividad vigente para ejercer su actividad económica.

Ante el incumplimiento de los requisitos de ley, la Policía impuso una medida correctiva que ordena la suspensión temporal de la actividad comercial, sellando el local por un término de diez días.

Nuevo golpe contra los pinchallantas en Bogotá: cerraron este local en Suba

Estrategia contra los pinchallantas en Bogotá

El secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, enfatizó el compromiso institucional de la administración local para frenar este delito que afecta el patrimonio de los conductores.

Publicidad

“En Bogotá les estamos cerrando el espacio a quienes pretenden afectar a los ciudadanos mediante prácticas ilegales como los ‘pinchallantas’. Vamos a combatir estas conductas con operativos, controles e intervenciones permanentes para proteger a los conductores y garantizar la seguridad en la ciudad”, aseguró el funcionario.

Por su parte, la Secretaría de Seguridad ratificó que continuará liderando estas intervenciones articuladas con la fuerza pública en las diferentes localidades de la capital, con el objetivo de prevenir el daño a bienes ajenos y fortalecer la convivencia en las vías.

También le puede interesar:

Ladrón murió en Suba, Bogotá, este 15 de mayo
Bogotá

Ladrón intentó robar cadena de oro, se estrelló contra poste y murió en Suba, Bogotá

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Bogotá

Policía Nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad