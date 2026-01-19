Montallantas cobraba más de $3 millones por despinchar carros en Bogotá: Policía cerró negocio

Los llamados ‘pinchallantas’ volvieron a encender las alertas en Bogotá. Un nuevo caso registrado durante el fin de semana en la localidad de Fontibón terminó con el cierre de un montallantas, luego de que un conductor denunciara un cobro superior a los $3 millones por la reparación de las llantas de su vehículo.

El procedimiento fue realizado por la Policía Metropolitana de Bogotá, tras verificar irregularidades en el establecimiento y recibir el testimonio del afectado, quien conducía un carro eléctrico.

Según el reporte del Ojo de la noche para Mañanas Blu, el conductor sufrió inicialmente el pinchazo de una sola llanta mientras transitaba por el sector de la calle 13 con carrera 128. Tras el incidente, fue dirigido a un taller cercano, donde, en un primer momento, le indicaron que la reparación tendría un costo cercano a los $80.000.

Sin embargo, la situación cambió minutos después. De acuerdo con el relato del afectado, tras revisar el vehículo nuevamente, los trabajadores del lugar aseguraron que las cuatro llantas estaban pinchadas, situación que el conductor consideró irregular, ya que el daño inicial solo se presentaba en una.



🚨 Bogotá: alerta por MONTALLANTAS DELINCUENTES 🚨

— 𝗦𝗘𝗖𝗥𝗘𝗧𝗢 𝘈 𝘝𝘖𝘊𝘌𝘚 𝗣𝗥𝗘𝗡𝗦𝗔 (@ruidiaz_ddhh) January 18, 2026

El monto exigido por el taller ascendió a más de $3 millones, argumentando que se habían instalado 44 parches en total y que el cobro se realizaba de manera individual por cada uno.

Para dimensionar la cifra, un juego completo de llantas nuevas para carros citycars, como el BYD, puede costar entre $3.120.000 y $3.440.000. Es decir, el valor exigido por la reparación era equivalente a comprar las llantas completamente nuevas.

Ante la inconformidad, el conductor se negó a pagar y solicitó la intervención de las autoridades.



Por qué cerraron montallantas en Fontibón

Tras acudir al lugar, la Policía de Bogotá constató que el establecimiento no cumplía con los requisitos exigidos por la ley, entre ellos la documentación necesaria para operar.

Por esta razón, se ordenó el cierre inmediato del negocio, como parte de los operativos que se vienen adelantando contra prácticas abusivas en talleres y montallantas de la ciudad.

Las autoridades señalaron que este tipo de procedimientos buscan proteger a los conductores frente a cobros excesivos, daños intencionales y engaños, especialmente en zonas donde históricamente se han reportado casos de ‘pinchallantas’.

El cierre del taller se da en un contexto preocupante. De acuerdo con cifras oficiales, los reportes relacionados con pinchallantas aumentaron más de un 124 % en lo corrido del 2025, con alrededor de 140 llamadas registradas a la línea 123.

Este incremento llevó a las autoridades a reforzar los controles y operativos en diferentes puntos de la ciudad, con especial atención en localidades como Fontibón, donde se han concentrado varias denuncias recientes.