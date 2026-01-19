En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Sneyder Pinilla
Lista Clinton
Guaviare
Catatumbo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Montallantas cobraba más de $3 millones por despinchar carros en Bogotá: Policía cerró negocio

Montallantas cobraba más de $3 millones por despinchar carros en Bogotá: Policía cerró negocio

Los reportes relacionados con pinchallantas aumentaron más de un 124 % en lo corrido del 2025.

Publicidad

Publicidad

Publicidad