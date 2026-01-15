Motel vinculado al Tren de Aragua en La Estrella servía como "deshuesadero" de carros

Recientemente, quienes invadían el predio del Motel Los Ángeles en La Estrella, Antioquia, lo entregaron voluntariamente a la Sociedad de Activos Especiales, tras un operativo que dejó en evidencia que este espacio de dos hectáreas de extensión venía siendo utilizado para diversas actividades ilícitas.

Este lugar fue sellado por tercera vez por parte de las autoridades locales al evidenciar que era epicentro de fiestas clandestinas que iban hasta el amanecer sin tener autorización para ello, e incluso, hallaron allí a un menor de edad, como lo confirmó el alcalde Mario Gutiérrez.

Al llegar al sitio, las autoridades no solo evidenciaron que se habían adecuado los espacios para el funcionamiento irregular de una discoteca, sino que había proveedores y cartuchos para armas de uso exclusivo de la fuerza pública.

Lo que más encendió las alarmas es que un hombre conocido como Vladimir, quien se adueñó del sitio y lo administraba, es señalado de ser el enlace con la organización transnacional Tren de Aragua y registra ocho anotaciones judiciales en calidad de indiciado, entre ellas por estafa y porte de armas.



"Nosotros, desde la sociedad de activos especiales, estamos recuperando estos inmuebles para evitar así que vayan a afectar a quienes les llegue, porque se estaban, al parecer, distribuyendo a nivel nacional. Tenemos información que podía estar siendo también utilizado por el denominado Tren de Aragua", indicó la presidenta de la SAE, Amelia Pérez Parra.

La situación pone en el foco de nuevo la presencia de esta estructura internacional en el Valle de Aburrá, lo que se suma a que recientemente, fue capturado en el municipio de La Ceja uno de los cabecillas de esta organización, Adrián José Rodríguez Gudiño, alias “Adriancito”, como parte de las acciones para su desarticulación.

Durante esta intervención, fue encontrado un carro robado, por lo que esta infraestructura era utilizada también para el deshuese y modificación de vehículos. En el operativo hallaron insumos para la elaboración y el envasado de suplementos vitamínicos fraudulentos, además de 3.600 dosis del producto conocido como ‘Mero Macho’, el cual había sido retirado del mercado por la autoridad sanitaria al no cumplir con los requisitos legales ni con los beneficios de potenciador sexual que anunciaba.

Asimismo, se encontraron con maquinaria utilizada para el reenvase fraudulento de 28.782 cremas dentales, empacadas en envolturas usadas que, presuntamente, habrían sido recolectadas en botaderos de basura, mismos que luego eran comercializados como marcas reconocidas.

Según la SAE, esta propiedad se encuentra bajo su administración desde 2018, luego de ser vinculado a un proceso de extinción de dominio por su presunta relación con actividades ilegales, entre ellas la presencia de menores de edad asociadas a delitos de tráfico y explotación sexual. Las autoridades identificaron que de las 104 cabañas diseñadas, solo el 30% operaba como un motel, por lo que el 70% restante había sido adaptado como bodegas y espacios destinados a actividades no autorizadas.

Este es el enorme motel en La Estrella, Antioquia, que era usado por miembros del Tren de Aragua para hacer fiestas clandestinas con menores de edad, fabricar potenciadores sexuales y hasta deshuesar carros. El inmueble fue recuperado por la SAE. #VocesySonidos pic.twitter.com/kxZX1ZqLhE — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) January 15, 2026