En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Reunión Petro - Trump
Yeison Jiménez
Ataque en Chocó
Visa EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Motel vinculado al Tren de Aragua en La Estrella servía como "deshuesadero" de carros

Motel vinculado al Tren de Aragua en La Estrella servía como "deshuesadero" de carros

Según la SAE, esta propiedad se encuentra bajo su administración desde 2018, luego de ser vinculado a un proceso de extinción de dominio por su presunta relación con actividades ilegales.

Publicidad

Publicidad

Publicidad