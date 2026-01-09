En vivo
Autoridades de La Estrella cerraron cuatro amanecederos: vecinos no soportaban música a alto volumen

En uno de ellos fue encontrado un menor de edad y, según la Alcaldía, algunos tuvieron hasta tres cierres previos, lo que hace que se cancele la actividad económica.

Algunos establecimientos de rumba hasta el día llevaban 17 años en esta actividad en La Estrella, Antioquia
Foto: suministrada
Por: Melissa Álvarez Correa
|
Actualizado: 9 de ene, 2026

