Autoridades de La Estrella cerraron cuatro amanecederos: vecinos no soportaban música a alto volumen

A los rumberos se les aguó la fiesta y la posibilidad de ir a los ‘remataderos’, sitios de consumo de licor y música que cerraban a las 11 de la mañana, en el municipio de La Estrella, pues las autoridades clausuraron algunos de ellos en el sector de la variante a Caldas.

Según indicaron las autoridades, estos establecimientos comerciales llevaban hasta 17 años en su actividad, porque así lo permitía el plan de ordenamiento territorial del año 2000, pero ahora y con esta hoja de ruta actualizada al 2023, estos sitios ya no podían funcionar allí, mientras a sus alrededores vecinos en zona residencial escuchaban altos volúmenes de música y evidenciaban excesos.

El alcalde Mario Gutiérrez explicó que al estar prohibido por el Plan Básico de Ordenamiento Territorial la actividad de venta de licor y consumo en el sitio, en mayo de 2025 se fijó un plazo de dos meses para que estos comercios pudieran renovar el uso del suelo, pero este se cumplió y derivó en el cierre de cuatro discotecas que se encontraban en las bodegas de Stock Sur.

"La discoteca VIP fue cerrada por la Inspección de Policía número 1, al tener ya tres cierres definitivos, entonces ya se hizo la cancelación definitiva de la actividad económica. Y el último que se sancionó, también con un cierre definitivo por alterar el orden público y porque también ajustó tres cierres, fue el Motel Los Ángeles, donde se venían desarrollando fiestas clandestinas, actividad que no estaba permitida dentro de la actividad económica de los moteles. Al realizar estas actividades y en una de ellas encontrar su menor de edad", detalló el mandatario.



El representante a la Cámara por Antioquia, Daniel Carvalho, calificó como necesaria esta medida e indicó el grave impacto que tiene el ruido en la comunidad, por lo que reiteró que por la ley antirruido los municipios del país tienen un plazo de seis meses para adoptar planes, teniendo en cuenta que Medellín fue la primera ciudad en tenerlo, para diagnosticar y controlar este problema.

Finalmente, el alcalde Gutiérrez aclaró que con estos cierres, hoy en el municipio de La Estrella no hay ningún establecimiento de comercio discoteca que esté funcionando las 24 horas, como venía sucediendo hace más de quince años.