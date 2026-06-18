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Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Obra de la Avenida de las Américas con Cra 50 ya supera el 40 % de ejecución

Obra de la Avenida de las Américas con Cra 50 ya supera el 40 % de ejecución

De acuerdo con el director del IDU, el tramo 1 de la “Nueva 13” ya va en el 41,88% de ejecución. De acuerdo con el cronograma, gran parte de la obra se entregará a finales del 2027.

IDU
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Foto: captura de pantalla
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 18 de jun, 2026

El director del IDU, Orlando Molano, confirmó que el tramo 1 de la obra de La Nueva 13, es decir la rotonda de la Av de las Américas con Cra 50, ya va en el 41,88 % de ejecución. De acuerdo con el director, la obra cumple con el cronograma de construcción y se espera que gran parte del proyecto sea entregado en noviembre del 2027.

Dentro del Tramo 1 del proyecto se contempla la construcción de una glorieta de primer nivel para tráfico mixto de más de 200 metros de diámetro y que tendrá 3 carriles mixtos. Así mismo, el director aseguró que a lo largo de esta semana se fundirán las placas del puente por lo menos del costado norte para avanzar en la construcción. Así mismo, este proyecto también tiene contemplado la construcción de la glorieta elevada para el servicio exclusivo de Transmilenio.

“¿Se acuerdan de la implosión del puente? Pues miren como va. Sin ninguna duda vamos a llegar al compromiso de entregarle a todos los bogotanos, el año entrante en noviembre, lograr tener habilitado el puente que conecta las Américas y la glorieta de segundo nivel para Transmilenio”, concluyó el director del IDU.

Cabe resaltar que la obra de la “Nueva 13” está dividida en siete tramos, de los cuales seis restantes están en proceso de licitación. Este proyecto también tiene planeada la construcción de dos puentes rectos paralelos para conectar la av de las Américas, y así mismo la inclusión de cuatro semi deprimidos para peatones y biciusuarios, también la cicloruta que estará acompañado de más de 100.000 metros cuadrados de espacio público.

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