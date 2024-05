Padre de Carlos David Ruiz reveló cómo se enteró de tragedia ocurrida en Corferias, Bogotá

Blu Radio conversó con el padre de Carlos David Ruiz, el joven que perdió la vida luego de asistir a un evento de música electrónica en Corferias, en Bogotá. Álvaro Ruiz recordó a su hijo como un muchacho dedicado a su estudio y con grandes ambiciones luego de haberse graduado en diciembre de 2023 como administrador de empresas en la Universidad Javeriana.

"Él se graduó el pasado diciembre con todas las ganas de seguir estudiando, de hacer su especialización. Quería hacer una especialización en materia de seguros. Un muchacho muy deportista, que siempre toda su vida fue dedicada al deporte", recordó.

¿Cómo se enteró de la tragedia?

Álvaro Ruiz estaba en Valledupar cuando ocurrió todo. Relató que se comunicaba todos los días con su hijo, pero el viernes no pudo hablar con él. El sábado intentó volver a comunicarse con él, pero le contestó un amigo de Carlos David. En ese momento sintió que algo no estaba bien. Luego de esa conversación decidió viajar a Bogotá para saber la verdad de su hijo.

"Él y yo hablamos permanentemente, pero el viernes no pudimos conversar, no supe yo nada de él. Yo supe de él porque lo llamé el sábado y me contestó un amigo de él en el celular y le pregunté porqué él tenía el celular. Entonces me dijo porque estaban buscando a Carlos y se le había extraviado en la madrugada. Ahí se me se activó todo y ahí me vine inmediatamente para Bogotá", contó Álvaro Ruiz a Blu Radio.

El hombre espera que se pueda esclarecer la muerte de su hijo, quien quería realizar una especialización para seguir creciendo como profesional.

"Ayer visité la oficina donde trabajaba él. Las expresiones de dolor, de cariño y aprecio me acongoja mucho porque eso demostró quién fue Carlos mientras trabajó en esa empresa durante alrededor de 15 meses", dijo Álvaro Ruiz.

Exequias de Carlos David

El joven de 25 años será sepultado en Valledupar, su ciudad natal, donde es esperado el cuerpo sin vida de Carlos David para que sus familiares y amigos le puedan dar el último adiós.

Las investigaciones para determinar cómo murió siguen en proceso, pues las primeras versiones indican que fue encontrado por varios trabajadores en Corferias.