Pareja ahorró durante años para comprar su carro y ahora ladrones lo usan para robar en Bogotá

En medio de una preocupante ola de robos de vehículos, una pareja denunció que el carro que adquirió después de años de ahorro terminó en manos de delincuentes que, según su testimonio, lo estarían utilizando para cometer nuevos atracos en la capital.

El caso quedó al descubierto luego de que las víctimas identificaran su Mazda 6 rojo en varios videos que comenzaron a circular en redes sociales. En las grabaciones, el vehículo aparece siendo utilizado por una banda criminal para interceptar a otros conductores y despojarlos de sus carros bajo la modalidad de cierre y amenaza con armas de fuego.

Según el relato entregado al Ojo de la Noche, el robo ocurrió cuando la pareja llegaba a su vivienda. De un momento a otro, otro vehículo les cerró el paso y cuatro hombres armados descendieron para obligarlos a bajar del carro.

"Un carro nos cerró completamente y cuatro tipos armados nos interceptaron y nos pidieron bajar del carro. Nos pegaron y se llevaron el carro, los celulares y el reloj", contó una de las víctimas.



El drama, sin embargo, apenas comenzaba. Días después del asalto, mientras revisaban publicaciones en redes sociales, la pareja descubrió que el vehículo aparecía en nuevos casos de hurto registrados en Bogotá. Fue entonces cuando entendieron que los delincuentes no solo se habían quedado con su patrimonio, sino que además lo estaban utilizando como herramienta para seguir delinquiendo.

La víctima explicó que pudieron reconocer el automóvil por un detalle muy particular: los rines negros instalados en el Mazda 6 rojo, una característica que les permitió confirmar que se trataba del mismo carro robado.

El primer video en el que identificaron el vehículo corresponde, según su testimonio, a un hecho ocurrido el 30 de junio en la localidad de Engativá. Allí, los delincuentes habrían repetido exactamente el mismo modus operandi: cerrar el paso a otro conductor, intimidarlo con armas de fuego y llevarse su vehículo.

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Como si el robo no fuera suficiente, la pareja denunció que los delincuentes también aprovecharon los documentos personales que permanecían dentro del carro al momento del atraco. Con esa información, intentaron solicitar créditos y adquirir productos en diferentes establecimientos comerciales de Bogotá, aumentando el impacto económico y emocional que dejó el crimen.

Las víctimas aseguraron sentirse abandonadas por las autoridades, pues afirman que, pese a las denuncias presentadas y a la evidencia que circula en redes sociales, la banda continúa operando sin ser capturada. Incluso, manifestaron que siguen buscando un investigador que impulse el caso y permita identificar a los responsables.

Este hecho se conoce en medio de una nueva alerta por el aumento de los robos de vehículos en la capital. Precisamente, durante la madrugada también se registró otro violento caso en la localidad de Teusaquillo, cerca de la calle 26 y del Concejo de Bogotá. Allí, varios hombres que se movilizaban en una camioneta roja interceptaron al conductor de una Toyota Hilux de platón blanco, lo golpearon y le quitaron el vehículo en cuestión de segundos antes de escapar hacia el occidente de la ciudad.