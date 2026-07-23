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Préstamo de gorra terminó en homicidio en el sur de Bogotá: víctima se la había prestado al asesino

La víctima murió tras ser atacada con un arma cortopunzante en el barrio Gran Colombiano. El señalado responsable, de 18 años, fue capturado minutos después y quedó a disposición de la Fiscalía.

Policía CTI Medicina legal
Foto: referencia, AFP
Por: Felipe García
|
Actualizado: 23 de jul, 2026

Un joven murió luego de ser atacado con un arma cortopunzante en medio de un hecho de intolerancia que, según la información preliminar de las autoridades, se originó por una gorra que la víctima le había prestado al presunto agresor. El hecho ocurrió en el barrio Gran Colombiano de la localidad de Bosa, al suroccidente de Bogotá.

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Uniformados de la Policía fueron alertados sobre una persona gravemente herida en plena vía pública del sector. Con el apoyo de vecinos de la zona, la víctima fue trasladada de inmediato a un centro asistencial, donde pese a los esfuerzos médicos falleció debido a la gravedad de las lesiones.

Tras recibir el reporte, varias patrullas iniciaron la búsqueda del responsable y lograron ubicar e interceptar a un joven de 18 años, quien también presentaba heridas y fue llevado inicialmente a un centro médico para su valoración antes de ser puesto a disposición de las autoridades judiciales.

“Gracias a la rápida reacción de nuestras patrullas se logró la captura en flagrancia del presunto responsable de este homicidio. De acuerdo con la información preliminar, los hechos se habrían originado en medio de una discusión por la devolución de una gorra, situación que escaló hasta convertirse en una agresión con arma cortopunzante”, señaló el mayor Andrés Carrillo, comandante de la Estación de Policía de Bosa.

El capturado quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación y deberá responder por el delito de homicidio, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer completamente las circunstancias en las que ocurrió este crimen.

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