Ciudadano grabó a domiciliario de Rappi circulando por un andén en Bogotá: terminó siendo perseguido

Los andenes están diseñados para que las personas puedan caminar de forma segura. Sin embargo, en varias zonas de Bogotá es frecuente ver motociclistas que los usan como si fueran una vía, una práctica que pone en riesgo a peatones, adultos mayores, niños y personas con movilidad reducida.

Además de ser una infracción de tránsito, este comportamiento suele generar molestias y situaciones de conflicto entre los ciudadanos.

Precisamente, un hecho de este tipo quedó registrado en video y ha generado rechazo entre los habitantes de un barrio del norte de la capital, pues piden mayores controles a la Policía y Secretaría de Movilidad para evitar que estas situaciones se repitan.

Ciudadano grabó a domiciliario circulando por un andén en Bogotá

El hecho ocurrió el pasado 20 de julio en el barrio Cedritos, en la localidad de Usaquén, donde un ciudadano grabó a un domiciliario de Rappi que, según se observa en el video, transitaba en motocicleta por un andén.

De acuerdo con la denuncia en redessociales, el repartidor se dio cuenta de que estaba siendo grabado y reaccionó persiguiendo al ciudadano que registraba la situación.

En las imágenes se observa al motociclista circulando por un andén hasta salir a una vía. Al darse cuenta de que estaba siendo grabado, el domiciliario detuvo la motocicleta y comenzó a perseguir al ciudadano.

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La persona que registraba la escena salió corriendo varios metros en otra dirección para evitar el encuentro. Segundos después volvió a enfocar con la cámara para verificar dónde se encontraba el motociclista.

En ese momento apareció otra persona que intentó calmar al motociclista. Sin embargo, cuando el ciudadano se acercó nuevamente, el domiciliario volvió a perseguirlo, aparentemente con la intención de impedir que continuara grabando.

#BOGOTÁ. Ciudadano grabó a un domiciliario de Rappi transitando en moto por el andén ayer 20JUL, en el b/Cedritos, loc/Usaquén y, el conductor reaccionó persiguiéndolo tras percatarse de la grabación. Los habitantes del sector exigen a las autoridades y a Rappi mayor control… pic.twitter.com/mghImA806c — Pasa en Bogotá | Sr Bacca🐮 (@PasaenBogota) July 21, 2026

Frente a esto, residentes del sector manifestaron que este tipo de comportamientos representan un riesgo para quienes se movilizan a pie.

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Asimismo, hicieron un llamado tanto a las autoridades de tránsito como a Rappi para que se refuercen los controles sobre los conductores que prestan el servicio de domicilios y se evite que las motocicletas circulen por espacios destinados exclusivamente para los peatones.