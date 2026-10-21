Pronto abrirán nueva línea de TransMilenio que beneficiará Av. Ciudad de Cali, Américas, 68 y la 26

Antes de que termine el 2026, el alcalde Carlos Fernando Galán y el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) prometieron la apertura de una nueva línea de TransMilenio que conectará las avenidas Ciudad de Cali y Las América con las calles 68 y 26, así poder beneficiar a miles de personas en la capital.

El objetivo es que se integre un solo viaje para el desplazamiento en esta zona de la capital, en donde se movilizan miles de personas día a día. De acuerdo con Galán, mejorará la vida de las personas en el occidente de la ciudad para llegar a sus lugares de destino.

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“Llegamos al 90 % y en pocos meses tendremos TransMilenio andando por la 68… Cuando llegamos nosotros, en enero del 2024, la obra debería haber estado alrededor del 80 %, pero lo encontramos en el 42 %, en promedio. De hecho, algunos grupos estaban por debajo del 35 %. Lo encontramos con problemas prediales, con problemas con todas las entidades, eso hizo que los cronogramas se corrieran. El señor alcalde, Carlos Fernando Galán, nos dio la instrucción de articularnos entre todas las entidades y destrabar todos los problemas. Así lo hicimos y hoy la buena noticia es que ya llegamos al 90 % de balance general de obra promediando los nueve grupos”, indicó el director del Instituto de Desarrollo Urbano (IDU), Orlando Molano.

Buses eléctricos, TransMilenio Foto: TransMilenio

La espera estará en el momento en que habiliten de manera formal la avenida 68 y su corredor de TransMilenio, que, según el IDU y Alcaldía, esto pasaría a entre noviembre y diciembre de 2026, cumpliendo la promesa de que esta vía sea funcional y a la espera de que en 2027 pueda terminarse toda esta línea y conectar con la Autopista Norte, Calle 80, Avenida Suba, entre otras.



“Ya hemos destrabado muchos de los problemas que recibimos. El alcalde, Carlos Fernando Galán, además, nos dio la instrucción de que este año debemos tener habilitados cinco grupos, entre esos, el grupo 3 con el que se podrá conectar, en un solo viaje, la avenida Ciudad de Cali con la avenida de Las Américas y de allí con la avenida 68 para llegar a la calle 26”, agregó el director Molano.