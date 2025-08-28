Protestas frente a la Universidad Nacional en Bogotá: encapuchados bloquean la NQS

En la mañana de este jueves 28 de agosto, en la Avenida NQS a la altura de la Carrera 30 con Calle 45, frente a la Universidad Nacional de Bogotá, vuelve a ser el escenario de bloqueos protagonizados por encapuchados.

Esta situación ha provocado que el servicio de TransMilenio tenga afectaciones temporales. La empresa informó sobre desvíos preventivos de rutas de TransMiZonal en dos puntos clave:• Avenida NQS: En sentido norte - sur.• Calle 26: En sentido oriente - occidente.

"Nuestros servicios troncales salen por la Calle 26 y realizan retornos en ambos sentidos. Las siguientes estaciones dejan de prestar servicio temporalmente: Ciudad Universitaria - Lotería de Bogotá y Corferias", informó TransMilenio.

A esta hora se registran enfrentamientos entre encapuchados y agentes del UNDMO sobre la calle 26 con carrera 33, frente a la Universidad Nacional en Bogotá. Por esta razón, hay cierre total de la vía en ambos sentidos. #EnDesarrollo pic.twitter.com/bYOSh25IfP — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) August 28, 2025

Noticia en desarrollo...