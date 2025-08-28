Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá

Protestas frente a la Universidad Nacional en Bogotá: encapuchados bloquean la NQS

Se registran enfrentamiento entre encapuchados y agentes del UNDMO sobre la Calle 26 con Carrera 33 frente a la Universidad Nacional.

Protestas hoy Universidad Nacional en Bogotá: bloqueos en la NQS y TransMilenio
Varios encapuchados se enfrentan con el antiguo Esmad sobre la NQS.
Pantallazo video Blu Radio
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: agosto 28, 2025 12:16 p. m.

En la mañana de este jueves 28 de agosto, en la Avenida NQS a la altura de la Carrera 30 con Calle 45, frente a la Universidad Nacional de Bogotá, vuelve a ser el escenario de bloqueos protagonizados por encapuchados.

Esta situación ha provocado que el servicio de TransMilenio tenga afectaciones temporales. La empresa informó sobre desvíos preventivos de rutas de TransMiZonal en dos puntos clave:• Avenida NQS: En sentido norte - sur.• Calle 26: En sentido oriente - occidente.

"Nuestros servicios troncales salen por la Calle 26 y realizan retornos en ambos sentidos. Las siguientes estaciones dejan de prestar servicio temporalmente: Ciudad Universitaria - Lotería de Bogotá y Corferias", informó TransMilenio.

Noticia en desarrollo...

