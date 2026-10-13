¿Qué pasará con TransMilenio durante las marchas del 14 de octubre? Esto dice la Alcaldía de Bogotá

Ante las jornadas de movilización ciudadana convocadas en la capital del país, la Alcaldía Mayor de Bogotá, a través de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia, entregó un parte de tranquilidad y detalló el esquema operativo previsto para garantizar tanto el derecho a la protesta pacífica como la movilidad de los ciudadanos.

En diálogo con Mañanas Blu, el secretario de Seguridad de Bogotá, César Restrepo, explicó la articulación de las autoridades distritales y los protocolos que se aplicarán ante posibles alteraciones al orden público o afectaciones al sistema de transporte masivo TransMilenio.

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Garantías de seguridad y coordinación institucional

Para el desarrollo de la jornada, la administración distrital convocó una mesa de trabajo conjunto con las principales instituciones de seguridad y de control de la ciudad. El secretario César Restrepo destacó que la articulación previa busca brindar acompañamiento a las marchas y reaccionar oportunamente ante cualquier eventualidad.

"Como en todas las jornadas anteriores, la Secretaría de Seguridad ha convocado a los organismos de seguridad de la ciudad, a la Brigada 13, a la Policía Metropolitana, a la Fiscalía Seccional de Bogotá y a las otras entidades de apoyo para definir el dispositivo que tenemos en el acompañamiento a la protesta pacífica", afirmó el funcionario.



Asimismo, el secretario aclaró que en la legislación colombiana no existe una obligación legal para concertar con anterioridad los recorridos de las marchas. Por esta razón, las autoridades mantienen un monitoreo permanente sobre los puntos donde se van agrupando los manifestantes.

El impacto en TransMilenio y la intervención de la UNDEMO

Uno de los aspectos que más preocupa a los bogotanos es la operación de TransMilenio y la posibilidad de que se registren bloqueos en sus troncales. Frente a este panorama, el secretario de Seguridad enfatizó la postura institucional de cero tolerancia con los actos violentos o la afectación de la infraestructura pública.

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"Cuando hay vandalismo, cuando hay violencia, desde que nosotros estamos acá hemos autorizado el ingreso de la UNDEMO para dispersar las personas", aseveró Restrepo, recordando categóricamente que "la protesta pacífica no incluye la destrucción de bienes públicos o de bienes privados".

En relación con los bloqueos específicos a la operación de TransMilenio, Restrepo precisó que las acciones de la Unidad de Mantenimiento del Orden (UNDEMO) se ajustarán a los lineamientos que determine la normativa oficial.

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"En el caso específico de el bloqueo del sistema TransMilenio, pues lo que plantea el decreto es lo que tendrá que poner en práctica la UNDEMO y nosotros seguiremos la línea de ese decreto", sostuvo.

Al ser consultado sobre si el despeje de vías será inmediato tras un bloqueo, explicó: "En el momento en que ocurra tenemos que evaluar los parámetros que nos plantea el nuevo decreto y actuar de acuerdo con la secuencialidad que ellos nos han definido".

El secretario agregó que Bogotá adoptará de inmediato las pautas nacionales una vez entren en rigor: "Nosotros nos tenemos que acoger a los nuevos lineamientos del gobierno nacional, que básicamente son la respuesta rápida en términos a identificar dónde hay estas manifestaciones, protegerlas y cuando se violen los parámetros que están planteados en ese decreto (...) la unidad policial tendrá que reaccionar".

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Escuche aquí la entrevista: