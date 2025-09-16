Reconecta Fest: Bogotá vivirá 3 días de cultura, moda y música a cambio de residuos electrónicos

Bogotá será escenario de la edición 2025 del Reconecta Fest – Ruta Sostenible, un evento que busca transformar los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) en cultura, música y moda. La cita será del 17 al 19 de octubre en el Centro Comercial Bima, con una programación gratuita que combina agenda académica, conciertos y desfiles de moda.

Cada año, miles de toneladas de RAEE son desechadas de manera inadecuada en Colombia, generando impactos negativos en el medioambiente y en la salud. Este festival busca convertir ese reto en una oportunidad, incentivando el reciclaje y la economía circular.

El 17 de octubre, la Universidad Externado de Colombia abrirá el evento con la Agenda Académica, un espacio de discusión y aprendizaje en torno a la normativa RAEE, la economía circular y el aprovechamiento de estos residuos. Participarán entidades como la ANLA, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, la Secretaría de Ambiente de Bogotá, la Gobernación de Cundinamarca, la GIZ, así como sistemas colectivos y gestores especializados.

El 18 de octubre, el festival tendrá su momento musical con un gran concierto en el Centro Comercial Bima. La jornada contará con la participación de La 33, reconocida orquesta de salsa, y Carin León (Yo Me Llamo), además de músicos emergentes y muestras culturales.

Finalmente, el 19 de octubre el evento cerrará con el Desfile de Moda Sostenible, que presentará colecciones de diseñadores y marcas que promueven el reciclaje textil, el consumo consciente y la circularidad. Durante la jornada se realizarán actividades familiares, muestras de emprendimientos verdes y activaciones de marca.

La entrada a todas las actividades será gratuita, y el acceso al concierto se obtendrá mediante el canje de RAEE en los puntos de recolección habilitados, incluyendo el del mismo centro comercial.

El Reconecta Fest – Ruta Sostenible 2025 es, en palabras de sus organizadores, “más que un festival: es un llamado a reconectarnos con el ambiente, la cultura y la comunidad a través de la acción”.

