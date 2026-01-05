Reconocida tienda de ropa anunció cierre definitivo de importante sede en Bogotá

A través de redes sociales, una de las tiendas de ropa más queridas por miles de bogotanos dio una noticia que muchos lamentaron y vieron con tristeza, pues durante 10 años fue un punto de encuentro para los amantes de los ‘outfit’ diferentes y al estilo personal de cada persona.

Rockgota, tienda colombiana conocida por sus estilos únicos y unisex, anunció el cierre definitivo de su tienda en el centro comercial Galeria, en la localidad de Teusaquillo. Una noticia que lamentaron miles de personas que durante años tuvieron este punto como uno de sus favoritos en toda la ciudad.

“Esta tienda fue importante para mucha gente. Estuvo abierta cinco años. Gracias a quienes trabajaron aquí y a quienes la hicieron parte de su rutina. La tienda Galerías cierra el 18 de enero. Todavía hay unos días para pasar, verla o despedirse”, informaron en redes sociales, noticia que sorprendió a muchos.

Ropa de Rockgota // Foto: Instagram @rockgota

Hace meses cerraron también su punto en la 85, por lo tanto, esta noticia preocupó sobre el futuro que tendrá la tienda, pues, aunque seguirán operando de manera online como lo venían haciendo, algunos esperan que termine cerrando por completo su venta de productos.



“Me duele esto amigos, me gustaba mucho su propuesta y les compré varias cositas durante los años, siempre en la tienda física de Galerías”, “Las prendas muy bonitas o las ideas o concepto de ideas para prendas buenas”; “Estoy seguro de que como sea la van a romper. Que este sea también otro nuevo comienzo”; “Como fan y empleado de la marca me pone triste de todas las formas posibles esta noticia, realmente esta marca es muy importante para mí , es donde ganó mi sueldo para gastarlo aquí mismo”, fueron algunos comentarios de los amantes de la tienda.

En ese orden de ideas, luego del 18 de enero, Rockgota solo atendará de manera virtual y los amantes de estas prendas deberán hacer sus pedidos en la página web oficial.