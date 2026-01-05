En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Audiencia de Maduro en Nueva York
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Gustavo Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Reconocida tienda de ropa anunció cierre definitivo de importante sede en Bogotá

Reconocida tienda de ropa anunció cierre definitivo de importante sede en Bogotá

El anuncio tomó por sorpresa a las personas que normalmente compran sus prendas en este sitio, que, por más de 10 años, vistió a miles de bogotanos.

Publicidad

Publicidad

Publicidad