Regresa el Festival del Terror a Bogotá: esto debe saber de este evento de Halloween

Regresa a Bogotá uno de los festivales más reconocidos y queridos en la ciudad, que hace parte de la celebración de Halloween año tras año: el Festival del Terror, que se lleva a cabo en el Parque Salitre Mágico, en la localidad de Engativá y Barrios Unidos.

La edición 2025 se llevará a cabo del 3 de octubre al 2 de noviembre, desde las 6:00 de la tarde hasta la 1:00 de la mañana con sus habituales actividades de terror y leyendas que toman vida en cada rincón de esta zona. Uno de los eventos tradicionales de la ciudad, que anualmente recibe a cientos de personas.

“El Festival del Terror de Salitre Mágico se ha convertido en una tradición para quienes buscan emociones fuertes en octubre. Este año, la invitación es a que todos puedan vivirlo en grande, siendo parte de una de las 14 noches de la Fiesta de la Década", explicaron desde el parque.

Festival del terror 8 edición / Foto: Salitre Mágico

¿Qué tendrá el Festival del Terror este 2025?

En su décimo aniversario, el Festival del Terror transformará el parque los fines de semana, en un escenario inmersivo de más de 100.000 m de experiencias aterradoras y emocionantes, prometiendo superar todo lo conocido.

Tendrá casas renovadas como Masacre en el granero, que trae un nuevo recorrido escalofriante. Además, habrá shows en vivo y una nueva zona: Krampus, inspirada en leyendas oscuras donde el miedo se reinventa, según dijeron en un comunicado.



¿Dónde adquirir las entradas y cuáles son sus precios?

Podrán las entradas anticipadas en www.festivaldelterror.com, donde encontrarán tarifas dinámicas según el día. También podrán comprar entradas a tarifa plena en las taquillas del parque.

Los precios van desde los 80.000 hasta los 300.000 pesos, dependiendo el tipo de experiencia.