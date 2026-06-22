Resultados de segunda vuelta presidencial dejó disturbios en varias localidades de Bogotá

La noche de la segunda vuelta presidencial dejó disturbios en varias localidades de Bogotá. Los hechos más graves se concentraron en Usme y Kennedy, donde las estaciones de Policía fueron atacadas por grupos de personas que portaban objetos contundentes y elementos incendiarios.

Un integrante del equipo de Diálogo fue agredido, lo que obligó a las autoridades distritales a solicitar la intervención de la Fuerza Pública.

En La Marichuela, Usme, un grupo de encapuchados, entre quienes había menores de edad, intentó saquear establecimientos comerciales y atacar la estación de Policía de Monteblanco.

La Policía antidisturbios intervino y controló la situación hacia las 11:29 p.m., aunque se mantuvieron bloqueos y presencia de encapuchados en la zona.



En el Portal Américas, sobre la Avenida Ciudad de Cali con Villavicencio, se registró quema de llantas y una motocicleta. La Fuerza Pública intervino en ambos puntos para restablecer el orden.

Bogotá vuelve a sufrir por bloqueos y protestas tras la jornada electoral 🚨Mientras miles de ciudadanos intentan regresar a sus hogares, las vías y el transporte público permanecen afectados.



Es momento de hacer un llamado a la TRANQUILIDAD y la UNIDAD 🙏🏼 Ningún líder político… pic.twitter.com/6ywdgjYUG1 — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) June 22, 2026

Al mismo tiempo, una concentración de simpatizantes de Iván Cepeda sé congregó en Corferias, donde se desarrollaban los escrutinios y se desplazó hacia la Universidad Nacional y llegó hasta la Plaza de Bolívar, donde se registraron afectaciones antes de dispersarse. Hacia la medianoche, el alcalde Carlos Fernando Galán reportó tranquilidad en la ciudad.

Las manifestaciones golpearon progresivamente la operación de Transmilenio desde las 4:57 p.m., cuando cerraron las primeras estaciones por concentraciones cerca del Museo Nacional. La afectación escaló durante la tarde y la noche hasta llegar a 22 estaciones cerradas y los portales 20 de Julio y Américas sin operar, con 183.000 usuarios afectados.

COLOMBIA 🇨🇴

Anoche hubo disturbios y enfrentamientos en Bogotá, entre manifestantes que apoyan a Iván Cepeda y la policía pic.twitter.com/RmtjCcS4SG — HISTORIA Y GEOPOLÍTICA 🌐 (@Geopolitik_2030) June 22, 2026

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La Universidad Nacional autorizó trabajo no presencial para este lunes 22 de junio en la Ciudad Universitaria, el edificio Uriel Gutiérrez y la Unidad Camilo Torres.

Casi a la media noche, el secretario de Gobierno de Bogotá, Gustavo Quintero, cerró la jornada con un balance satisfactorio pese a los problemas de orden público, desde el Puesto de Mando Unificado Distrital, agradeciendo a los servidores públicos del Distrito, los PMU, distrital y de las diferentes localidades.