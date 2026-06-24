Revelan detalles del sospechoso tras crimen de mujer encontrada en una maleta: tenía "unas sábanas"

La investigación por el hallazgo del cuerpo de una mujer al interior de una maleta en un apartamento del norte de Bogotá tomó un nuevo rumbo. De acuerdo con las autoridades, el caso se centra en reconstruir los movimientos de un ciudadano extranjero, quien habría sido la última persona vista en compañía de la víctima antes de encontrarla sin vida.

El caso ocurrió en el apartamento 702 del edificio Morph, ubicado en la calle 95 con carrera 21, en Chicó Norte. Allí, una trabajadora de limpieza encontró la maleta en el baño del apartamento durante la mañana del pasado lunes 22 de junio y dio aviso a la administración y a las autoridades.

Tras el hallazgo, la víctima fue identificada como Natalia Villalba Angarita, una mujer oriunda de Cúcuta, Norte de Santander, quien habría llegado al inmueble por medio de un alojamiento temporal.

Según el CTI de la Fiscalía, actualmente se revisa una línea de tiempo que ubica a dos ciudadanos extranjeros dentro del inmueble. De hecho, uno de ellos sería británico y habría ingresado al lugar el 17 de junio, pero abandonó el apartamento al día siguiente.



Natalia Villalba Rubiano es la mujer hallada en maleta en Chapinero Foto: Blu Radio y suministrada

Sábanas serían claves en la investigación

Uno de los elementos que más llamó la atención de los investigadores fue un video captado por las cámaras de seguridad del edificio. En las imágenes, según información conocida del caso, se observa al ciudadano británico trasladando unas sábanas hacia la zona de lavandería antes de abandonar el lugar.

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Este detalle se convirtió en una de las piezas que analiza el CTI junto con otros elementos recolectados durante la inspección judicial realizada en el apartamento.

Además, las autoridades encontraron dos pasaportes dentro del inmueble, uno vigente y otro vencido, documentos que permitieron avanzar en la identificación de la víctima y revisar sus movimientos recientes fuera del país.

Otro aspecto que permanece bajo análisis es que, al momento del ingreso de las autoridades, la ducha del apartamento permanecía abierta. Los investigadores buscan establecer si esta situación tuvo relación con un intento por alterar la escena o eliminar rastros.

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Fiscalía reconstruye los últimos momentos de Natalia

La investigación también revisa el historial de reservas del apartamento. Natalia habría ingresado al inmueble el 3 de junio en una primera reserva que estaría hasta el 7 del mismo mes, pero posteriormente su estadía se extendió hasta el 21 de junio.

Durante ese periodo también aparece el registro de un ciudadano estadounidense proveniente de Texas, quien habría estado en el apartamento durante los primeros días de la reserva. Ahora, la Fiscalía analiza los registros de ingreso y salida del edificio, pruebas forenses y material audiovisual para determinar qué ocurrió en el apartamento antes del hallazgo.