Revelan pista clave hallada en apartamento en el que encontraron a Natalia Villalba

Las cámaras de seguridad del edificio donde fue hallada sin vida Natalia Villalba se convirtieron en la principal pista de las autoridades para reconstruir las últimas horas de la modelo y avanzar en el esclarecimiento del crimen que ha generado conmoción en Bogotá.

Mientras el Instituto Nacional de Medicina Legal continúa con los análisis para determinar la causa exacta de la muerte y confirmó que el cuerpo será entregado a sus familiares en los próximos días, investigadores de la Fiscalía General de la Nación, el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía Nacional concentran sus esfuerzos en establecer una línea de tiempo que permita identificar a los responsables del caso.

De acuerdo con la información recopilada por las autoridades, el hallazgo se produjo en la tarde del pasado 22 de junio en un apartamento ubicado en el sector de El Chicó, en la localidad de Chapinero. El descubrimiento ocurrió luego de que finalizara el período de alojamiento que Natalia Villalba había reservado a través de la plataforma Airbnb desde el pasado 3 de junio.

Natalia Villalba, joven encontrada muerta en maleta Foto: suministradas

Según se conoció, una trabajadora de servicios generales ingresó al inmueble al no obtener respuesta de la huésped y encontró en el baño una maleta gris que contenía el cuerpo de la mujer. Tras el reporte, unidades de criminalística iniciaron las inspecciones correspondientes y Medicina Legal confirmó posteriormente la identidad de la víctima.



¿Qué pasó días antes del crimen?

En medio de las investigaciones, el análisis de las cámaras de seguridad del complejo residencial surgió como una de las evidencias más relevantes del expediente. Los registros permitieron establecer que entre el 3 y el 7 de junio ingresó al apartamento un ciudadano estadounidense que habría tenido contacto con Natalia durante su estadía en el lugar.

Las verificaciones también permitieron determinar que la mujer extendió la reserva del apartamento hasta el 21 de junio, pocos días antes de que se produjera el hallazgo.

Dentro de ese período adicional, los videos captaron el ingreso de un segundo extranjero, quien al parecer sería un ciudadano británico.

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De acuerdo con las imágenes revisadas por los investigadores, este hombre ingresó al edificio el pasado 17 de junio y abandonó el lugar al día siguiente. Sin embargo, uno de los detalles que más llamó la atención de las autoridades quedó registrado en las grabaciones: el extranjero fue visto trasladando varias sábanas hacia la zona de lavandería del complejo residencial.

Precisamente, este movimiento se convirtió en una de las pistas que actualmente es objeto de análisis por parte de los investigadores, quienes buscan establecer si existe alguna relación entre estas acciones y los hechos que rodearon la muerte de la modelo.

Por ahora, las autoridades adelantan verificaciones para determinar el papel que habrían tenido estas dos personas dentro de la investigación. De momento, se ha informado que no existen registros que indiquen que hayan abandonado el país.

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A la par de las diligencias judiciales, también se confirmó el hallazgo del computador de Natalia Villalba, elemento que será sometido a análisis forenses. No obstante, el teléfono celular de la mujer continúa sin aparecer, situación que mantiene abiertas varias hipótesis sobre lo ocurrido.

La madre de la víctima, Claudia Villalba, aseguró recientemente que la familia aún espera completar algunos procedimientos relacionados con la entrega del cuerpo. Asimismo, recordó que perdió contacto con su hija varios días antes del hallazgo.

“Desde el jueves no me respondió. Tampoco le entraban los mensajes ni las llamadas”, manifestó.

Natalia Villalba llevaba cerca de 17 años viviendo en Bogotá y, según sus familiares, permanecía temporalmente en el apartamento mientras buscaba una nueva residencia en la ciudad.

Entretanto, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, indicó que los primeros indicios apuntarían a un posible homicidio y aseguró que la administración distrital está apoyando las labores investigativas para esclarecer el caso en el menor tiempo posible.

Las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios que permitan establecer con precisión el tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos, mientras el caso sigue siendo materia de investigación por parte de los organismos judiciales.