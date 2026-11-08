Reversible en avenida La Esperanza se extenderá hasta diciembre: así funcionará en Bogotá

El piloto de ingreso reversible por la avenida La Esperanza, que busca mejorar la movilidad de quienes llegan a Bogotá desde la sabana de occidente, se extenderá hasta la primera semana de diciembre de 2026. La decisión se tomó después de que las mediciones de las primeras cuatro semanas reportaran una reducción promedio del 53,7 % en los tiempos de desplazamiento hacia el oriente, entre el río Bogotá y la calle 26.

La medida comenzó el 5 de octubre y continuará de lunes a viernes, entre las 5:30 a. m. y las 9:30 a. m. La Secretaría Distrital de Movilidad, la Agencia Regional de Movilidad (ARM), la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Mosquera mantendrán el seguimiento al comportamiento del tráfico para establecer posibles ajustes.

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La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, señaló que durante el primer mes se redujo el tiempo promedio de ingreso por este corredor. Las entidades también reportaron que el recorrido de salida por la calle 13, entre la carrera 106 y el río Bogotá, pasó de 17 a 12 minutos.

¡Atención! Por los buenos resultados que ha tenido el plan piloto de reversible por la avenida de La Esperanza, se ampliará la medida por un mes más. https://t.co/ncJTpu78XR — Alcaldía de Bogotá (@Bogota) November 8, 2026

¿Qué resultados dejó el reversible de la avenida La Esperanza?

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Las mediciones muestran cambios en las velocidades promedio. En la calle 13, entre el río Bogotá y la carrera 123, pasaron de 7,58 a 16,09 kilómetros por hora. En el tramo habilitado entre la carrera 128, la avenida La Esperanza y la carrera 103, aumentaron de 14,34 a 21,76, de acuerdo con el reporte oficial.

La ARM también informó que los tiempos de ingreso a Bogotá desde Mosquera, durante la hora de mayor congestión, pasaron de 32 a 17 minutos.

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En promedio, cerca de 11.400 usuarios utilizan diariamente el tramo habilitado. A ellos se suman unos 12.300 viajeros que ingresan a la capital y continúan por la calle 13.

¿Cómo funcionará el reversible y qué cambios deben tener en cuenta los conductores?

Quienes salen de Mosquera por la transversal 1 hacia la calle 13 deberán utilizar el retorno ubicado a la altura de la Secretaría de Movilidad de ese municipio, en lugar del retorno de Italcol.

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En Bogotá, se eliminará el retorno de la carrera 137A y se habilitará uno en la carrera 137C, de uso exclusivo para rutas intermunicipales.

Para ingresar a la capital por la calle 13, a la altura de la carrera 128, los conductores deberán tomar esta vía hasta la avenida La Esperanza y continuar hasta la carrera 103, donde podrán conectar con la avenida El Dorado.

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Durante la extensión del piloto se mantendrán la señalización y el personal en vía para orientar a los usuarios.