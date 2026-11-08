En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
‘Las mujeres de Petro’
Selección Colombia
Viaje del papa
Ueno Bank

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Bogotá  / Reversible en avenida La Esperanza se extenderá hasta diciembre: así funcionará en Bogotá

Reversible en avenida La Esperanza se extenderá hasta diciembre: así funcionará en Bogotá

Durante el primer mes, los tiempos de ingreso a Bogotá desde el occidente se redujeron un 53,7 %, según las mediciones oficiales.

Entrada y salida de Bogotá por la calle 13
Entrada y salida de Bogotá por la calle 13
Foto: Agencia Regional de Movilidad
Por: Jhonatan Bello
|
Actualizado: 8 de nov, 2026

El piloto de ingreso reversible por la avenida La Esperanza, que busca mejorar la movilidad de quienes llegan a Bogotá desde la sabana de occidente, se extenderá hasta la primera semana de diciembre de 2026. La decisión se tomó después de que las mediciones de las primeras cuatro semanas reportaran una reducción promedio del 53,7 % en los tiempos de desplazamiento hacia el oriente, entre el río Bogotá y la calle 26.

Síganos en Google Discover
Síganos en nuestro canal de WhatsApp

La medida comenzó el 5 de octubre y continuará de lunes a viernes, entre las 5:30 a. m. y las 9:30 a. m. La Secretaría Distrital de Movilidad, la Agencia Regional de Movilidad (ARM), la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Mosquera mantendrán el seguimiento al comportamiento del tráfico para establecer posibles ajustes.

Últimas noticias

Logo de Caracol Televisión
Bogotá

Evacúan instalaciones de Caracol Televisión tras recibir información sobre un posible atentado

Compradores y comerciantes en San Vitorino, en el centro de Bogotá.
Bogotá

¿No sabe dónde comprar la ropa de diciembre? Esta zona de Bogotá tendrá novedades que pocos conocen

Publicidad

La secretaria de Movilidad, María Fernanda Ortiz, señaló que durante el primer mes se redujo el tiempo promedio de ingreso por este corredor. Las entidades también reportaron que el recorrido de salida por la calle 13, entre la carrera 106 y el río Bogotá, pasó de 17 a 12 minutos.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

¿Qué resultados dejó el reversible de la avenida La Esperanza?

Publicidad

Las mediciones muestran cambios en las velocidades promedio. En la calle 13, entre el río Bogotá y la carrera 123, pasaron de 7,58 a 16,09 kilómetros por hora. En el tramo habilitado entre la carrera 128, la avenida La Esperanza y la carrera 103, aumentaron de 14,34 a 21,76, de acuerdo con el reporte oficial.

La ARM también informó que los tiempos de ingreso a Bogotá desde Mosquera, durante la hora de mayor congestión, pasaron de 32 a 17 minutos.

Publicidad

En promedio, cerca de 11.400 usuarios utilizan diariamente el tramo habilitado. A ellos se suman unos 12.300 viajeros que ingresan a la capital y continúan por la calle 13.

¿Cómo funcionará el reversible y qué cambios deben tener en cuenta los conductores?

Quienes salen de Mosquera por la transversal 1 hacia la calle 13 deberán utilizar el retorno ubicado a la altura de la Secretaría de Movilidad de ese municipio, en lugar del retorno de Italcol.

Publicidad

En Bogotá, se eliminará el retorno de la carrera 137A y se habilitará uno en la carrera 137C, de uso exclusivo para rutas intermunicipales.

Para ingresar a la capital por la calle 13, a la altura de la carrera 128, los conductores deberán tomar esta vía hasta la avenida La Esperanza y continuar hasta la carrera 103, donde podrán conectar con la avenida El Dorado.

Publicidad

Durante la extensión del piloto se mantendrán la señalización y el personal en vía para orientar a los usuarios.

Relacionados

Bogotá

Calle 13

Movilidad

Publicidad

Publicidad

Publicidad