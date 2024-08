"Si el Gobierno calla frente a situación de Venezuela, no haremos lo mismo": Sandra Borda

En medio de la creciente tensión política entre Colombia y Venezuela, Sandra Borda, alta consejera para las Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Bogotá, defendió la postura del alcalde Carlos Fernando Galán respecto a la crisis en el país vecino.

El fin de semana pasado, Galán participó activamente en la manifestación, enviando un mensaje contundente al régimen de Nicolás Maduro, lo que ha generado reacciones tanto a nivel local como nacional. Borda destacó que la defensa de la democracia y el Estado de Derecho han sido principios fundamentales para el alcalde y que este apoyo es coherente con su trayectoria política.

En entrevista en Mañanas Blu, con Camila Zuluaga, Borda explicó las razones detrás del apoyo del alcalde a la marcha mundial por Venezuela y la importancia de no permanecer en silencio ante las violaciones a los derechos humanos en ese país.

El alcalde de Bogotá tiene unas credenciales ya muy antiguas en materia de defensa de la democracia. Tiene está también en todo su derecho de salir a apoyar esa demanda que es, insisto, una demanda de bogotanos provenientes de Venezuela que necesitan en este momento el apoyo de toda la institucionalidad y del apoyo del Gobierno nacional mencionó Borda.

Borda también cuestionó la aparente exigencia de silencio por parte del Gobierno nacional frente a la situación en Venezuela, sugiriendo que aunque el Gobierno deba manejar con cautela sus relaciones diplomáticas debido a la participación de Venezuela en la mesa de negociación del conflicto colombiano, esto no debería obligar a las autoridades locales a adoptar la misma postura.

"Lo que deberían hacer todos los miembros del Gobierno nacional es también empezar a ponerle cuidado lo que está sucediendo con los ciudadanos venezolanos y con los nuevos bogotanos, que no solamente están en esta ciudad, sino que están en otras de las grandes ciudades del país", señaló la funcionaria.

Bogotá no será cómplice de un fraude electoral.



Una de las razones del silencio del Gobierno nacional podría ser la negociación con el ELN y el conflicto en Colombia, lo que significaría una amenaza vedada que tiene a Colombia con las manos atadas por cuenta de la situación de orden público que tiene siendo Venezuela el refugio de varios criminales.

"No cabe la menor duda de que estando Venezuela presente en esa mesa de negociación, hay una muy delgada línea que tiene que caminar el Gobierno nacional. Ahora, si esa si ese compromiso con el proceso de negociación demanda el silencio absoluto del Gobierno nacional frente a la violación a los derechos humanos que está teniendo lugar en Venezuela, hay que volver a calcular", enfatizó.

Marcha en Venezuela Foto: AFP

La consejera además subrayó la necesidad de prestar atención a la situación de los ciudadanos venezolanos que han migrado a Colombia, muchos de los cuales residen en Bogotá y otras grandes ciudades del país. La discusión se produce en un contexto de incertidumbre sobre un posible nuevo éxodo de migrantes venezolanos tras las próximas elecciones en el país vecino, lo que plantea desafíos adicionales para las autoridades locales.

"Lo que yo no logro entender es por qué el Gobierno nacional, además de guardar silencio probablemente por la razón que usted menciona, también exige que el resto de nosotros nos tengamos que quedar callados. Eso no lo entiendo. Si ellos no están en condiciones de protestar, está perfecto tienen que tranzar frente a la negociación, pero ¿por qué el resto de nosotros? ¿Porqué los mandatarios locales también tienen que guardar ese mismo tipo de silencio?" ,dijo la también internacionalista.

Finalmente, Borda mencionó las medidas que se tomarán frente a otro éxodo masivo de migrantes venezolanos que se registrará en los próximos meses tras las polémicas elecciones en el país vecino.

