Taxista se salvó de morir ahogado tras caer en hueco de obra por lluvias en Bogotá

Un fuerte aguacero registrado en Bogotá entre la medianoche y la madrugada del lunes provocó inundaciones en múltiples vías principales de la ciudad, entre ellas la carrera 68, la avenida Boyacá y la autopista Norte.

Sin embargo, el incidente más grave ocurrió en la carrera 68, en la oreja que conecta con la calle 26 hacia el sur, donde un taxista estuvo a punto de morir ahogado tras caer con su vehículo en una excavación llena de agua debido a las lluvias.

El conductor, quien intentaba girar hacia la avenida La Esperanza, aseguró que no había señalización visible que advirtiera sobre las obras en el lugar. Al caer, el vehículo quedó volcado dentro de la excavación, comenzando a inundarse rápidamente, según recogió el Ojo de la noche para Mañanas Blu.

“Cuando caí empecé a sentir fe que el agua se me vino, se me empezó a llenar el carro de agua y claro, el pánico que me causó fue terrible y no podía abrir porque las puertas quedaron bloqueadas”, relató el taxista a Blu Radio.

Publicidad

El hombre, completamente empapado y afectado por lo sucedido, fue auxiliado por el vigilante y posteriormente valorado por personal médico que llegó en una ambulancia. Aunque no presentó lesiones físicas, se encontraba muy asustado.

"Gracias a Dios, gracias a Dios todo el sistema eléctrico del carro quedó funcionando y yo pude ubicarme dentro porque no sabe uno cómo queda para arriba, para abajo, no sabe uno para dónde queda”, agregó.

Publicidad

La Policía acudió al sitio para coordinar el rescate del vehículo, que permanecía sumergido en el agua acumulada en la obra. Una grúa fue necesaria para extraerlo.

Ahora, este conductor pide una explicación a las autoridades para ver quién o quiénes tienen que responder por este hecho, porque por poco muere ahogado por culpa de una mala señalización en una de las obras del Distrito.

Escuche el reporte completo en el audio adjunto: