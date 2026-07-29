Tendrá que pagar $633.200 si incumple esta orden al transitar la Autopista Norte

A través de su cuenta de X, la secretaria de Movilidad de Bogotá, María Fernanda Ortiz, hizo un recordatorio importante a la ciudadanía para que evite una multa de $633.200 al transitar por la Autopista Norte desde el pasado 27 de julio, día en que se reactivaron varias instituciones educativas en la capital.

“Ese es el tiempo que hoy se están ahorrando las rutas escolares en la autopista Norte durante la hora pico, gracias al regreso del Carril Preferencial Escolar. Esta mañana recorrimos este corredor junto con mi equipo de@SectorMovilidapara verificar el funcionamiento de esta medida, que opera entre calles 167 y 235, de 6:00 a 8:30 a. m”, dijo.

De acuerdo con la funcionaria, todo aquel que invada el carril escolar tendrá que pagar dicha multa y, además, que los controles en esta zona serán constantes para evitar problemas y que todos los que transiten por esta vía lo puedan hacer con seguridad y tranquilidad.

Carril entregado en la Autopista Norte en Bogotá. Foto: Alcaldía Bogotá.

“En ese horario, más de 1.600 rutas escolares cuentan con un espacio para movilizarse de forma más ágil y segura. Además, revisamos otras acciones para seguir mejorando la movilidad en la Autonorte. Si te movilizas en vehículo particular, respeta el carril preferencial en el horario establecido. Recuerda que invadirlo genera comparendo”, puntualizó.



Esta, al igual que otras medidas, buscan garantizar que la movilidad en la zona sea optima y no genere retrasos en el recorrido a los destinos pertinentes de cada uno, tanto de los particulares como de los niños y adolescentes que buscan llegar a tiempo a sus instituciones educativas durante ese periodo de tiempo en el que se habilita ese carril especial.