Bogotá  / TransmiCable suspenderá servicios temporalmente en octubre por mantenimiento

TransmiCable suspenderá servicios temporalmente en octubre por mantenimiento

TransMilenio informó que habrá cierre temporal del sistema TransmiCable del 4 al 19 de octubre por mantenimiento preventivo electromecánico. Sin embargo, confirman que habrá rutas zonales y de alimentadores para prestar el servicio.

TransmiCable suspenderá servicios temporalmente en octubre por mantenimiento
TransmiCable suspenderá servicios temporalmente en octubre por mantenimiento
Foto: ImageFx / TransmiCable
Por: Nicolás Rodríguez
|
Actualizado: 22 de sept, 2025

Por un mantenimiento preventivo, el TransmiCable de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, cerrará temporalmente su servicio desde el 4 hasta el domingo 19 de octubre. TransMilenio afirma que se hace con el fin de adelantar labores de mantenimiento en la parte electromecánica del sistema de transporte que beneficia a más de 30,000 personas en Bogotá.

Por esto mismo, la empresa aseguró que ya hay un plan de mitigación para ayudar a los usuarios que se vean afectados. Según esto, estarán disponibles 3 rutas alimentadoras y 12 rutas zonales.

Transmicable
Foto: AFP.

Para esto, las rutas alimentadoras tendrán horario de lunes a sábados, desde el 04 de octubre a las 4:00am hasta las 00:30 am. Mientras que los domingos y festivos será desde las 4:00 am hasta las 11:30 pm en las siguientes rutas:

  • 6-4 Paraíso - Portal Tunal
  • 6-8 Vista Hermosa – Portal Tunal
  • 6-12 Villa Gloria – Portal Tunal

Entre tanto, las rutas zonales como alternativa de uso son:

  • 742 Bulevar Niza – Paraíso
  • H631 Paraíso - B631 Avenida Calle 134
  • P39 Arabia – Zona Franca
  • C201 Patio Bonito - Paraíso
  • H627 Santa Helenita - K627 Salitre
  • 624 20 de Julio - Verbenal del Sur
  • H632 Estación General Santander – Villa Gloria
  • T11 Calle 222 – Alpes
  • H610 Paraíso - A610 Chicó Norte

Así las cosas, la empresa TransMilenio afirma que después de 7 años de operación del servicio de Cable, especialmente en el sur de Bogotá, es necesario el mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad de los usuarios mientras hagan uso del sistema de transporte.

