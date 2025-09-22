TransmiCable suspenderá servicios temporalmente en octubre por mantenimiento

Por un mantenimiento preventivo, el TransmiCable de Ciudad Bolívar, al sur de Bogotá, cerrará temporalmente su servicio desde el 4 hasta el domingo 19 de octubre. TransMilenio afirma que se hace con el fin de adelantar labores de mantenimiento en la parte electromecánica del sistema de transporte que beneficia a más de 30,000 personas en Bogotá.

Por esto mismo, la empresa aseguró que ya hay un plan de mitigación para ayudar a los usuarios que se vean afectados. Según esto, estarán disponibles 3 rutas alimentadoras y 12 rutas zonales.

Foto: AFP.

Para esto, las rutas alimentadoras tendrán horario de lunes a sábados, desde el 04 de octubre a las 4:00am hasta las 00:30 am. Mientras que los domingos y festivos será desde las 4:00 am hasta las 11:30 pm en las siguientes rutas:



6-4 Paraíso - Portal Tunal

- Portal Tunal 6-8 Vista Hermosa – Portal Tunal

– Portal Tunal 6-12 Villa Gloria – Portal Tunal

Entre tanto, las rutas zonales como alternativa de uso son:



742 Bulevar Niza – Paraíso

– Paraíso H631 Paraíso - B631 Avenida Calle 134

- B631 Avenida Calle 134 P39 Arabia – Zona Franca

– Zona Franca C201 Patio Bonito - Paraíso

- Paraíso H627 Santa Helenita - K627 Salitre

- K627 Salitre 624 20 de Julio - Verbenal del Sur

- Verbenal del Sur H632 Estación General Santander – Villa Gloria

– Villa Gloria T11 Calle 222 – Alpes

– Alpes H610 Paraíso - A610 Chicó Norte

Así las cosas, la empresa TransMilenio afirma que después de 7 años de operación del servicio de Cable, especialmente en el sur de Bogotá, es necesario el mantenimiento preventivo para garantizar la seguridad de los usuarios mientras hagan uso del sistema de transporte.