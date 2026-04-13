TransMilenio confirma cierre de importante estación en Chapinero por obras del metro

A partir del sábado, 18 de abril, la movilidad en la troncal Caracas de TransMilenio tendrá un cambio clave por cuenta de las obras de la Primera Línea del metro de Bogotá: dejará de operar la estación Calle 45 – American School Way y entrará en funcionamiento completo la estación temporal Avenida 39.

La medida hace parte de la reorganización del sistema para permitir el desarrollo de las obras del metro, que tienen un avance que supera el 75 %.

Según informó TransMilenio, la estación temporal Avenida 39, ubicada entre la diagonal 40 y la calle 37, estará habilitada en su totalidad con la apertura de los vagones 2 y 3, así como el acceso norte, que se suman a la operación parcial que ya venía funcionando desde febrero.

En paralelo, la estación Calle 45 – American School Way dejará de prestar servicio de manera definitiva, con el fin de dar paso a las obras del viaducto del metro sobre la avenida Caracas.



Con esta apertura, son seis las estaciones temporales habilitadas en la troncal Caracas, una de las más transitadas de Bogotá, como parte del plan de contingencia para mantener la movilidad durante la construcción del metro.

Desde TransMilenio explicaron que estos ajustes buscan reducir las afectaciones a los usuarios y garantizar la conectividad en este corredor estratégico. “La prioridad es ofrecer alternativas de viaje y mantener la conectividad en esta troncal”, señaló Lucy Cucaita, directora técnica troncal del sistema, al destacar la coordinación con la Empresa Metro de Bogotá.

¡Buenas noticias para quienes se mueven por la troncal Caracas! 🚍✨



La estación temporal Av. 39 ya está completamente habilitada, con tres vagones en operación para mejorar el acceso, la distribución de usuarios y tus tiempos de viaje.



En este video, nuestra directora Técnica… pic.twitter.com/7FDEpQirBC — TransMilenio (@TransMilenio) April 13, 2026

Rutas disponibles en la estación Avenida 39

La estación temporal Avenida 39 operará con servicios hacia múltiples troncales del sistema, incluyendo Autonorte, Suba, Calle 80, Américas, Caracas sur, Eje Ambiental, Calle 26 y Carrera Décima.

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Entre las rutas disponibles se encuentran:



6.

8.

AF60.

BK23.

CH15.

DJ24.

BL18.

BJ74.

BH75.

Con estos cambios, miles de usuarios deberán ajustar sus recorridos habituales en el centro y norte de la ciudad. Las autoridades recomiendan planear los viajes con anticipación y consultar canales oficiales para conocer las alternativas de desplazamiento.