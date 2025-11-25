TransMilenio extiende horarios en Soacha y 16 estaciones más: así funcionará desde ahora

La temporada de fin de año apenas despega y ya se siente el movimiento en Bogotá. Entre compras, viajes y jornadas que empiezan más temprano y terminan más tarde, cualquier ajuste en la movilidad termina marcando la diferencia. Y en ese panorama, una noticia cayó bien entre los usuarios del sistema: TransMilenio amplió los horarios de atención de 16 puntos de la tarjeta TuLlave, una medida que busca facilitar la vida de quienes dependen del transporte público a diario.

La tarjeta, que para muchos es casi tan imprescindible como las llaves de la casa, sigue siendo el principal acceso a los buses troncales, zonales y al cable. En un sistema que mueve cerca de cuatro millones de viajes al día, mantener el plástico al día es clave para evitar filas eternas y dolores de cabeza. Por eso, cualquier mejora en el servicio termina siendo un alivio para quienes se mueven por Bogotá y Soacha.



Puntos de atención TuLlave con horario extendido

TransMilenio y Recaudo Bogotá confirmaron que, desde ahora, 16 puntos de atención y personalización atenderán en jornada continua de 6:00 a.m. a 8:00 p.m., de lunes a domingo, incluidos festivos. Una decisión que busca, como lo explicó la gerente del sistema, María Fernanda Ortiz, “seguir trabajando en acciones concretas y visibles para mejorar la experiencia de viaje y la accesibilidad” para los millones de usuarios que usan el SITP cada día.

Pasajes de TransMilenio X: @TransMilenio

Los puntos con nuevo horario son:

Estaciones:

1 de Mayo (San Cristóbal)

Banderas (Kennedy)

Calle 76 (Chapinero)

CAN (Teusaquillo)

General Santander (Antonio Nariño)

Soacha – San Mateo (Soacha)

Terminal (Usaquén)

Portales:

Portal Norte (Usaquén)

Portal 20 de Julio (San Cristóbal)

Portal 80 (Engativá)

Portal Américas (Kennedy)

Portal del Sur (Bosa)

Portal Dorado (Engativá)

Portal Suba (Suba)

Portal Tunal (Tunjuelito)

Portal Usme (Usme)

TransMilenio aclaró que la ubicación de estos puntos podría ajustarse según las necesidades operativas, pero la idea es mantener horarios más amplios y flexibles para atender la alta demanda.



Beneficios de personalizar la tarjeta TuLlave

Tener la tarjeta personalizada no solo evita dolores de cabeza si se pierde; también trae ventajas que muchos usuarios ya aprovechan. Estos son los principales beneficios:



Transbordos a $0 durante 125 minutos entre troncales, zonales y cable (excepto la misma ruta o paradero).

entre troncales, zonales y cable (excepto la misma ruta o paradero). Viajes a crédito , con hasta dos trayectos fiados cuando el saldo se agota.

, con hasta dos trayectos fiados cuando el saldo se agota. Protección de saldo en caso de pérdida, robo o daño.

A corte del 31 de octubre de 2025, el sistema ya suma más de 13,3 millones de tarjetas básicas emitidas, de las cuales 7,5 millones están personalizadas. Una cifra que muestra que cada vez más usuarios optan por estos beneficios.



Para conocer todos los puntos de atención y sus horarios actualizados, puede consultarlos en el portal oficial de TuLlave.