TransMilenio implementa estrategia para dejar dormir: se acabó el ruido en las madrugadas

TransMilenio es el sistema de transporte más importante de Bogotá, pues moviliza a más de cuatro millones de usuarios al día. Sin embargo, ahora apuesta por una estrategia que pocos imaginaban posible: el silencio.

Desde hace varias semanas, la empresa ha ajustado sus operaciones en las madrugadas con el propósito de reducir el ruido en los barrios cercanos a los patios y portales. La intención es garantizar que el servicio funcione sin afectar el descanso de las familias que viven en las zonas aledañas.

De acuerdo con lo señalado por la gerente del sistema, María Fernanda Ortiz, la medida responde al compromiso de TransMilenio con la sostenibilidad ambiental y el bienestar de los ciudadanos. “No solo soñamos con una operación más limpia, sino también más silenciosa”, explicó Ortiz. En ese sentido, la nueva flota de buses eléctricos ha sido clave para alcanzar este objetivo, ya que además de reducir emisiones contaminantes, generan mucho menos ruido que los vehículos tradicionales.

El cambio no es menor. Con la incorporación de buses eléctricos, el sistema reduce significativamente los niveles de ruido, especialmente en horarios de madrugada, cuando el sonido de los antiguos motores diésel solía interrumpir el sueño de los vecinos. Ahora, las maniobras de salida y entrada de los vehículos en los portales se realizan de manera casi imperceptible, lo que permite un entorno más tranquilo durante la noche y las primeras horas del día.

Estos vehículos no solo disminuyen el ruido, también reducen de forma notable la contaminación. Actualmente, casi la mitad de la flota de TransMilenio (4.924 buses) opera con tecnología limpia, lo que ha evitado la emisión de más de 2,6 millones de toneladas de CO₂ a la atmósfera. Esto representa un avance importante hacia una movilidad más sostenible y amigable con el medioambiente.



Estrategia de TransMilenio mejora la calidad del aire en Bogotá

Los beneficios de esta transformación van más allá del descanso de los ciudadanos. Entre 2008 y 2022, TransMilenio reportó una disminución del 93% en las partículas PM10, uno de los contaminantes más perjudiciales para la salud. Esta reducción se traduce en menos enfermedades respiratorias y en una mejora comprobable en la calidad del aire de la capital.

Además, la operación silenciosa en las madrugadas se complementa con otras acciones que fortalecen la movilidad sostenible en Bogotá, como:



La expansión de cicloparqueaderos en diferentes puntos de la ciudad.

La implementación de sistemas inteligentes de monitoreo y control.

El avance del proyecto TransMiCable, que conecta zonas montañosas con el sistema troncal.

Con esta nueva estrategia, TransMilenio no solo transforma su operación, sino también la experiencia de los ciudadanos, demostrando que una movilidad eficiente puede ir de la mano con el bienestar y la sostenibilidad ambiental.

