Uaesp tendrá director ad hoc para resolver conflicto con cementerios públicos de Bogotá

La polémica por el futuro del contrato de operación de los cementerios públicos de Bogotá, tiene ahora un nuevo episodio, esto porque la directora de la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, Uaesp, Consuelo Ordóñez, interpuso una denuncia penal por calumnia contra Eder Parada, representante legal de la empresa Jardines de Luz y Paz, quien la denunció en días anteriores por supuestamente haberle ofrecido sobornos, por cerca de $5000 millones, para prorrogar el contrato.

A consecuencia de la denuncia interpuesta por la cabeza de la empresa de servicios públicos, se generó un conflicto de intereses por el que la señora Ordóñez no puede estar al frente de las decisiones que se tomen sobre el contrato de operación de los cementerios, por esta razón, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , tendrá que nombrar un director ad hoc de la entidad, para que sea quien lidere esa discusión.

Es importante aclarar que la actual directora de la Uaesp, continuará en cabeza de la entidad, pero no podrá tomar decisiones frente al futuro del contrato de operación de los cementerios distritales.

Esto se da, mientras el actual operador, es decir, la empresa Jardines de Luz y Paz, en cabeza de Eder Parada, decide si cede o termina el actual contrato, después de haber sido inhabilitado para su ejecución.

La última sanción que recibió la empresa y que desencadenó en la inhabilidad, se dio porque el contrato no cuenta con la cobertura total de las pólizas que requiere, desde la Uaesp, explicaron que este contrato debe estar asegurado por el 10 % del valor, un monto cercano a los $4000 millones, sin embargo, como el contrato había sido sancionado anteriormente, ya se habían usado los fondos de una parte de la póliza y las empresas aseguradoras no habrían querido respaldar nuevamente el valor total, porque no habrían encontrado garantías financieras en la empresa .

El plazo máximo para conocer la decisión del operador es la medianoche del jueves 26 de septiembre, de no darse una respuesta antes de este límite, la Uaesp, tiene preparada una estrategia jurídica para recuperar el control de los cementerios Central, Norte, Sur y Parque Serafín.