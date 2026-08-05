Unal refuerza medidas de seguridad y lleva denuncias por amenazas ante la Fiscalía

La Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, dio a conocer un nuevo balance de las acciones implementadas tras los hechos de violencia ocurridos el pasado 29 de julio en la Ciudad Universitaria, al tiempo que reiteró su rechazo a cualquier manifestación de violencia dentro del campus y confirmó que continúa colaborando con las autoridades para esclarecer lo sucedido.

A través del Comunicado No. 23, la institución informó que la investigación permanece en manos de la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá, entidades con las que se ha establecido una colaboración permanente mediante la entrega de material probatorio y la instalación de una mesa de seguimiento para avanzar en el esclarecimiento de los hechos.

Comunicado N° 23 de 2026 | Acciones adelantadas por la Sede Bogotá tras los hechos ocurridos el 29 de julio de 2026. #BogotaUNAL pic.twitter.com/E8x8ZMk7FJ — Sede Bogotá - Universidad Nacional de Colombia (@BogotaUNAL) August 5, 2026

Como parte de las medidas adoptadas, la Universidad anunció el fortalecimiento de los protocolos de seguridad dentro de la Ciudad Universitaria, disposiciones que permanecerán vigentes durante el periodo intersemestral, inicialmente hasta el próximo 27 de agosto. Asimismo, indicó que se activaron las rutas de atención integral y acompañamiento psicosocial para las personas afectadas, tanto por los hechos del 29 de julio como por otros casos de amenazas y hostigamientos conocidos previamente.



La institución señaló que, además del apoyo psicológico y jurídico brindado a las víctimas, se continúa acompañando la presentación de denuncias ante las autoridades competentes y se realiza seguimiento a los procesos que adelantan los organismos encargados de las investigaciones.

En materia de articulación institucional, la Universidad informó que desde mayo ha adelantado gestiones con diferentes entidades externas para enfrentar la situación de convivencia que atraviesa la sede. Entre ellas se encuentra la Fiscalía General de la Nación, donde fueron radicadas denuncias relacionadas con hechos de violencia y con casos de hostigamiento a través de canales digitales como WhatsApp y otras redes sociales, reportados por representantes estudiantiles y profesorales.

Ataque contra estudiante de la Universidad Nacional // Fotos: Universidad Nacional / suministrada

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También se solicitaron medidas de protección a la Policía Metropolitana de Bogotá, incluyendo patrullajes en las zonas aledañas al campus y la activación de alertas en áreas especializadas. De igual forma, la Defensoría del Pueblo, tanto en su Regional Bogotá como en la Delegada para Ambientes Digitales y Libertad de Expresión, fue requerida para acompañar la protección de los derechos humanos de la comunidad universitaria y atender los casos de ciberviolencia denunciados.

La Universidad informó además que puso en conocimiento de la Secretaría Distrital de Gobierno y de la Alcaldía Local de Teusaquillo los panfletos con amenazas que han circulado desde junio contra integrantes de la comunidad universitaria. Paralelamente, solicitó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) la evaluación del nivel de riesgo y la activación de los protocolos de protección para las personas amenazadas.

En el ámbito digital, Unimedios adelantó una revisión de canales no oficiales y presentó reportes ante Meta Platforms Inc. por el uso indebido de la imagen institucional, solicitando el retiro inmediato del material publicado por administradores identificados.