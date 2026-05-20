Video: mujer fue agredida con un machete por habitante de calle en TransMilenio

Otro caso de inseguridad en Bogotá se viralizó esta semana en redes sociales, ahora en el interior de un bus de TransMilenio mientras se desplazaba, al parecer, sobre la Avenida Caracas y la afectada fue una mujer que le robaron su celular.

La denuncia la hizo el concejal Juan David Quintero, a través de su cuenta de X, en donde en video se vio a la mujer herida tras ser agredida por un habitante de calle que le robo su celular en el articulado. Sin embargo, pese a que le quitó el dispositivo, la atacó con un machete por lo que tuvo que ser auxiliada.

"Un habitante de la calle intenta robar a una pasajera y termina cortándola. La situación de habitantes de calle al interior del sistema de transporte es insostenible. Como defensor de los usuarios le pido @CarlosFGalan que nos convoque una mesa URGENTE con @RobertoAnguloS @Maferoc @GAquinteroA @Cesarestrepof para discutir cómo blindar el sistema", informó Quintero.

Un habitante de la calle intenta robar a una pasajera y termina cortándola. La situación de habitantes de calle al interior del sistema de transporte es insostenible.



Como defensor de los usuarios le pido @CarlosFGalan que nos convoque una mesa URGENTE con @RobertoAnguloS… pic.twitter.com/4JM9ltOqFn — Juan David Quintero (@JD_Quinteror) May 19, 2026

De acuerdo con el video, este hombre se bajó de manera forzada del articulado y escapó con el celular, mientras que al sitio llegó la Policía para auxiliar a la mujer que se encontraba herida en una de sus manos tras el ataque con el machete.



Los demás pasajeros quedaron asustados por este hecho de violencia, mientras los uniformados atendían la situación. Se desconoce qué sucedió después y si la mujer fue llevada a un centro médico para ser atendida por la herida, además el habitante de calle logró escapar del sitio con el celular tras el ataque.

"La permisividad del Distrito con los habitantes de calle ya convirtió el transporte público en un foco de inseguridad"; "Que salga a controlar el tema así como lo hizo con las basuras"; "La verdad en estos buses es crucial policías", fueron algunas críticas que se dieron en redes sociales al Distrito por este hecho.