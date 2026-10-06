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Video: roban carro en el sur de Bogotá; ladrones tuvieron todo el tiempo del mundo

La ola de robos de carro crece y preocupa a la ciudadanía en Bogota. El más reciente caso se dio en la localida de Puente Aranda, en donde entraron a la casa e intimidaron a la familia.

Roban carro en el sur de Bogotá.jpg
Roban carro en el sur de Bogotá //
Foto: X de Pasa en Bogotá
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de oct, 2026

Un nuevo caso de inseguridad se registró en Bogotá durante la noche del 5 de octubre, esta vez en la localidad de Puente Aranda. Un grupo de delincuentes armados ingresó hasta el garaje de una vivienda para intimidar a una familia y robarse un vehículo que acababa de llegar al lugar.

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La escena quedó registrada por una cámara de seguridad del sector. En las imágenes se observa cómo la camioneta llega a la vivienda y sus ocupantes se disponen a guardarla en el garaje. En ese momento, otro vehículo aparece detrás y de él descienden varios hombres armados, quienes aprovechan que la puerta está abierta para ingresar e intimidar a las personas que se encontraban en el lugar.

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En medio del asalto, una de las personas sale corriendo para pedir ayuda, mientras los delincuentes toman el control del vehículo. Según quedó registrado en el video, los ladrones permanecieron durante varios minutos en el lugar y posteriormente escaparon con la camioneta del barrio Bochica Central.

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El caso quedó en conocimiento de las autoridades, que adelantan las respectivas investigaciones. Las placas de los vehículos utilizados por los delincuentes serían una de las pistas con las que contaba la Policía Metropolitana de Bogotá.

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La rápida reacción de las autoridades y plan candado en el sector permitió encontrar el carro para poder ser devuelto a su dueño.

"En la localidad de Puente Aranda fue hurtada una camioneta Toyota TXL. Gracias a la rápida reacción de la policía, fue recuperado el vehículo. Acá le hacemos la entrega del vehículo a su nombre", indicó la Policía.

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Este caso, al igual que otros que se han registrado en las últimas semanas, han preocupado a las ciudadanía por el incremento de inseguridad en la ciudad y en especial en estos casos en donde delincuentes abordan a familias en las puertas de sus casas para quitarles sus pertenencias.

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