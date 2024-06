Video: taquillero en TransMilenio se negó a vender pasaje a mujer porque le pagó con monedas

En un video que está siendo difundido por redes sociales, se ve el momento exacto en el que una mujer que viste chaqueta rosada se acerca a una de las taquillas de una de las estaciones de TransMilenio e intenta comprar un pasaje con monedas que, juntas, sumaban un total de 10,000 pesos.

En las imágenes se ve a la señora bastante alterada y gritándole a la persona que está encargada de la venta de pasajes en la taquilla, ya que, según dice esta señora, este hombre no le quiso vender el pasaje solo porque ella le estaba pagando con monedas a lo que, en un momento, le grita que por lo menos ella no se está colando y que está cumpliendo con el pago de su pasaje, por lo que le parece absurdo que por llevar monedas no le quieran hacer la recarga.

A pesar de la insistencia de la mujer porque le vendieran el pasaje, este señor se negó a hacerlo e incluso, se logra escuchar, que la mandó hacia otra estación a hacerlo. TransMilenio ya se pronunció y lamentó la situación que padeció la usuaria en la taquilla de la estación Av Cali, al no poder recargar su tarjeta por realizar el pago con monedas.

La compañía aclaró que no existe ningún tipo de instrucción sobre el no recibo de dinero en moneda en las taquillas del sistema. Adicionalmente, anunció que le hará un llamado al concesionario Recaudo Bogotá para realizar la respectiva sanción al funcionario implicado en este caso.

“Invitamos a los usuarios para que conozcan y revisen las normas generales que reposan en el manual del usuario de TransMilenio S.A. para hacer un uso correcto y entre todos mejorar la experiencia de viaje”, indicó la empresa TransMilenio en un comunicado.