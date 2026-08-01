Volar cometa puede dejar sin luz a todo un barrio en Bogotá: zonas donde no debe hacerlo

Agosto no es cualquier mes en Colombia, pues los vientos fuertes y constantes, propios de esta temporada, convierten el cielo en el escenario perfecto para elevar cometas.

Es una tradición profundamente arraigada, especialmente en familias y niños, que aprovechan los días soleados para salir a parques y espacios abiertos. Sin embargo, lo que parece un plan inofensivo se ha convertido en una de las principales causas de incidentes eléctricos en la región.

Volar cometa puede dejar sin luz a barrios enteros en Bogotá

Cada año, durante agosto, aumenta significativamente el número de interrupciones del servicio de energía relacionadas con cometas que terminan enredadas en redes eléctricas. De acuerdo con información de Enel Colombia, este tipo de situaciones no solo genera cortes de luz en distintos sectores, sino que también representa un riesgo para la vida de las personas.



El problema ocurre cuando las cometas, especialmente aquellas elaboradas con materiales metálicos o que usan hilo con recubrimientos conductores, hacen contacto con cables de energía. Esto puede provocar desde fallas en el suministro hasta accidentes graves, incluyendo descargas eléctricas.

Zonas donde no se debe volar cometa

Según la empresa prestadora del servicio de energía, las localidades con mayor incidencia suelen ser aquellas con alta densidad poblacional y presencia de redes eléctricas aéreas. Barrios residenciales y zonas urbanas donde los espacios abiertos son limitados hacen que muchas personas opten por volar cometa cerca de cables, aumentando el riesgo.

Publicidad

Frente a esto, la recomendación principal de la compañía es evitar volar cometas cerca de redes eléctricas. También insiste en no usar materiales conductores ni intentar retirar cometas atrapadas en los cables, ya que esta acción puede ser extremadamente peligrosa.

Además, hicieron un llamado a la ciudadanía a elegir espacios seguros como parques amplios o zonas alejadas de la infraestructura eléctrica, donde esta tradición pueda disfrutarse sin poner en riesgo la seguridad ni el servicio de energía.

Las cometas seguirán siendo parte del paisaje de agosto, pero el llamado es a disfrutar esta actividad de manera consciente. Pequeñas decisiones, como elegir bien el lugar o los materiales, pueden evitar accidentes y prevenir que barrios enteros se queden sin luz.