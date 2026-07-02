Alerta roja por altas temperaturas en el Caribe: algunas poblaciones superan los 40°C

El mes pasado fue el junio más caliente que se haya vivido en varias poblaciones del Caribe, como Valledupar, donde el termómetro marcó esta semana 41.4°C, la temperatura más alta registrada históricamente a mitad de año en esa ciudad; o Urumita, en La Guajira, donde se experimentaron 40.6°C.

En esta zona norte del Caribe, la gente ahora opta por bañarse hasta tres veces al día y evita hacer actividades al aire libre entre 11:00 de la mañana y 3:00 de la tarde; pero la situación no es crítica solo allí, sino también en el sur de la región, como el departamento de Córdoba, donde también se superaron los máximos históricos de junio cuando el termómetro de Ciénaga de Oro marcó 39.7°C.

Allí en Córdoba, Albeiro Arrieta López, subdirector de gestión ambiental de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge, afirma que el calor están extremo que en las últimas horas la sensación térmica fue de 46 grados Celsius en Sahagún, Ciénaga de Oro y Montería. Asegura que esto es una evidencia del embate del Fenómeno de El Niño, por lo que ha sido necesario declarar la alerta roja para tomar medidas de prevención y garantizar el acceso al agua.

"Hemos tomado decisiones para priorizar el consumo de agua humano, es decir, que las concesiones de aguas superficiales y subterráneas que estamos estudiando para temas productivos, pues se puedan otorgar, si no hay afectación para el consumo humano; pero si se afecta el consumo humano, por lo pronto las suspendemos", explicó.



El llamado a la comunidad también es ahorrar agua y energía y evitar faenas agrícolas con quemas para el control de la maleza o preparación de suelos, porque esto podría desatar incendios forestales.

A su vez, se recomienda a la ciudadanía evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratado y estar atento a los signos de agotamiento por calor e insolación: mareo, dolor de cabeza, sudor excesivo y debilidad o desmayo, casos en los que se debe buscar sombra e hidratación inmediata.