Armada incautó casi 4,7 toneladas de cocaína en dos operaciones en el Caribe: iban en lanchas GoFast.

La Armada reportó la incautación de 4.690 kilogramos de cocaína durante dos operaciones de control, vigilancia e interdicción marítima en aguas del mar Caribe. En los procedimientos fueron interceptadas dos lanchas tipo ‘Go Fast’, utilizadas para el transporte de la droga, y fueron capturados ocho hombres que se encontraban a bordo de las lanchas.

La primera operación tuvo lugar en el sector sur del mar Caribe. Allí, unidades de la Armada detectaron una embarcación tripulada por cinco personas y realizaron una maniobra de interdicción que permitió detenerla pese a las condiciones del mar.

Durante la inspección fueron encontrados 126 bultos con 3.834 kilogramos de cocaína. En la embarcación también fueron hallados 1.750 galones de combustible, tres equipos GPS, dos radios VHF marinos y una antena Starlink.

En una segunda operación, desarrollada en aguas del Caribe norte, las autoridades interceptaron otra lancha ‘Go Fast’, en una acción conjunta de la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, con coordinación de la Policía Nacional.



En esta embarcación viajaban tres ciudadanos colombianos. Las autoridades encontraron 35 bultos que contenían 856 kilogramos de clorhidrato de cocaína, que fueron incautados durante el procedimiento.

Los ocho capturados quedaron a disposición de las autoridades competentes para avanzar en el proceso de judicialización y establecer las responsabilidades correspondientes. De acuerdo con la Armada, la droga incautada equivaldría a más de 11 millones de dosis y representaría una afectación económica superior a 217 millones de dólares para las organizaciones dedicadas al narcotráfico.